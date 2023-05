Befreiungsschlag in Neusiedl - Baumeister-Elf beendet Negativlauf!

Details Sonntag, 30. April 2023 17:06

Der FC Marchfeld Donauauen hat seinen Negativlauf Freitagabend mit einem 3:1 beim SC Neusiedl/See 1919 beendet und den lang ersehnten Befreiungschlag geschafft. "Es hat gedauert aber jetzt war es endlich soweit", war FCM-Trainer Ernst Baumeister im Anschluss erleichtert. Die Gäste waren punkto Engagement und Zielstrebigkeit den Burgenländern voraus, trotzdem wurde es am Ende nach 2:0-Führung für die Niederösterreicher noch einmal eng.

Wenig Spektakuläres

Halbzeit eins bot den Zuschauern in Neusiedl wenig aufregende Situationen. Die Hausherren waren von Beginn an im Spiel, schafften es aber zumeist nicht in die gefährliche Zone. Auf der Gegenseite war die Baumeister-Truppe bemüht, zeigte Engagement und ließ spüren, dass man die Misere der letzten Wochen beenden wollte. Belohnt wurde man für diese Mühe kurz vor der Pause. Eldis Bajrami setzte sich auf der Seite gut durch und flankte maßgenau auf den Kopf von Markus Nowotny der auf 1:0 stellte (41.). Neusiedl kam vor der Pause nicht mehr wirklich zu einer Ausgleichschance, so blieb es vorläufig bei der knappen Gäste-Führung.

Zunächst ausgebaut, dann spannend gemacht

Die Zweikampfintensität nahm nach der Pause weiter zu, Neusiedl versuchte mit allen Kräften den Ausgleich zu erzielen. Chancen waren aber auch nach der Pause zumeist Mangelware. Erst in der Schlussphase nahm der Spannungsgrad dann noch einmal ordentlich zu. Zunächst erhöhte Max Entrup mit seinem 17. Saisontor auf 2:0 (82.) - an dem Abend aber noch nicht die Entscheidung, denn nur kurz später gelang Neusiedl der Anschlusstreffer. Nach einem Eckball kam Maximilian Wodicka per Kopf an den Ball und verkürzte wuchtig auf 1:2 (90.).

Deckel drauf

Neusiedl drückte und drängte, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Im Gegenteil - die Niederösterreicher machten schließlich den Deckel drauf. Bei einem Gegenzug bedient Entrup Kollege Francis Bolland und der behielt gegen SC-Torhüter Otto die Nerven (90.+3). "Ein wichtiger Sieg, den sich die Jungs auch absolut verdient haben", war Baumeister nach der Partie mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Torfolge: 0:1 Markus Nowotny (41.), 0:2 Maximilian Entrup (82.), 1:2 Maximilian Wodicka (90.), 1:3 Francis Bolland (90.+3)

Die Besten:

SC Neusiedl: -

FC Marchfeld Donauauen: Max Entrup (ST), Eldis Bajrami (MIT), Markus Nowotny (VT)

