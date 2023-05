1:0 gegen Draßburg - Leobendorf gewinnt Duell der Tabellennachbarn!

Details Sonntag, 30. April 2023 18:20

Aufgrund der (aktuell) verweigerten Lizenz für den SV Stripfing für die 2. Liga droht in der Regionalliga Ost bis zu vier Mannschaften der Abstieg, je nachdem wieviele Ostliga-Clubs aus der 2. Liga am Ende der Saison absteigen würden. Nicht nur aber speziell deshalb war das Duell zwischen dem ASV Draßburg und dem SV Sparkasse Leobendorf für beide Teams enorm wichtig. Die Niederösterreicher hatten dabei das bessere Ende für sich, holten einen hochverdienten und enorm wichtigen 1:0-Sieg. Goldtorschütze der Leobendorfer war Stürmer Marco Miesenböck kurz vor der Pause (41.).

Dominante Gäste

Die Mannschaft von Trainer Sascha Laschet zeige von Beginn an, dass man in diesem Spiel auf jeden Fall die Oberhand behalten wollte. Mit viel Engagement und Zweikampfstärke hielt man die Hausherren in Schach und hatten selber gute Möglichkeiten. Stürmer Konrad verpasste mit einem Schuss aus der Drehung das 1:0, wenig später war auch Manuel Botic gegen ASV-Goalie Stadler nur zweiter Sieger. Das Verletzungspech blieb den Gästen aber treu. Volkan Düzgan blieb verletzt liegen, musste vorzeitig runter.

Belohnung vor der Pause

Das Verletzungspech war jedoch nicht das einzige Pech in dieser Phase, Manuel Botic kam erneut zum Abschluss, zielte jedoch zu genau und traf nur die Stange. Halbchancen auf beiden Seiten gab es in weiterer Folge. Doch vor der Pause belohnten sich die Laschet-Jungs dann aber doch noch. Nach einer Flanke von Bernhard Hahn traf Marco Miesenböck perfekt per Kopf zum 1:0 (41.).

Beinahe Last-Minute-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel war Draßburg gezwungen mehr fürs Spiel zu machen, fand gegen gut stehende Leobendorfer jedoch über weite Strecken kein Durchkommen. Im Gegenteil, die beste Chance hatte Torschütze Miesenböck. Leobendorf verwaltete, Draßburg fand keine Chancen vor - bis in der Schlussphase beinahe sogar noch der Last-Minute-Ausgleich gelungen wäre. Zu verdanken hatten das die Gäste dem eigenen Torhüter, Lukas Schwaiger, der einen Obermüller-Schuss entschärfte.

Torfolge: 0:1 Marco Miesenböck (41.)

Die Besten:

ASV Draßburg: -

SV Sparkasse Leobendorf: Marco Miesenböck (ST), Bernhard Hahn (MIT)

MW

