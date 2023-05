Donaufeld bezwingt Wiener Viktoria und steht vor ÖFB-Cup-Einzug

Details Samstag, 20. Mai 2023 21:21

Mit 0:2 verlor SC Wiener Viktoria am Samstag zu Hause gegen SR Donaufeld. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SR Donaufeld wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten der Gäste ausgegangen. Dabei dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe den Gästen die Tore gelangen. Die Donaufelder machen damit einen großen Schritt in Richtung ÖFB-Cup, denn man hat neben einem Spiel weniger als Konkurrent Wiener Sport-Club auch noch einen Punkt mehr.

Zwei Mal Aluminium

Es dauert eine Weile, bis die Fans Torszenen zu sehen bekommen. Die Donaufelder sind es dann, die gefährlich vor das gegnerische Tor kommen. Doch nach einem Angriff über die linke Seite geht der Ball nach einem flachen Schuss an die rechte Stange. Zehn Minuten später haben die Donaufelder wieder Pech, geht der Ball doch an die Querlatte. Die Gastgeber hingegen tun sich weiter schwer im Spiel nach vorne, was auch für Unmut bei Viktoria-Trainer Toni Polster sorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Last-Minute-Treffer

Im zweiten Durchgang ändert sich wenig am Spielgeschehen, auch wenn die Heimischen jetzt offensiver unterwegs sind. Wirklich gefährlich werden sie aber auch im zweiten Durchgang nicht. Da ist Donaufelder das weit konkreter Team im Spiel nach vorne. Das Spiel plätschert dann dahin und es bricht die Schlussphase an. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, fällt dann das Tor. SR Donaufeld konnte sich bei Islam Dogan bedanken, der vor 200 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (91.) - er schlenzt das Leder ins Eck nach einem Kopfball. Die Heimischen werfen jetzt alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs fällt dann auch noch das 2:0 für die Gäste. Antonio Babic setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für SR Donaufeld kurz vor dem Abpfiff (96.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Isa Simsek stand der Auswärtsdreier für SR Donaufeld. Man hatte sich gegen Wiener Viktoria durchgesetzt.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert SC Wiener Viktoria knapp im gesicherten Bereich. Mit neun Siegen und neun Niederlagen weist die Heimmannschaft eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Wiener Viktoria im Mittelfeld der Tabelle. Für SC Wiener Viktoria sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Das Konto von SR Donaufeld zählt mittlerweile 49 Punkte. Damit steht SR Donaufeld kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz.

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – SR Donaufeld, 0:2 (0:0)

96 Antonio Babic 0:2

91 Islam Dogan 0:1

