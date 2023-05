Meisterlich - Stripfing siegt gegen Mauerwerk!

Details Samstag, 20. Mai 2023 09:57

"Es war ein mehr als verdienter Auswärtssieg, den sich die Jungs hier geholt haben." Goran Djuricin, war mit dem ersten Auftritt als Aufsteiger mehr als zufrieden. Das 4:1 beim FC Mauerwerk war für Tabellenführer SV Stripfing der 22. Sieg im 29. Saisonspiel und auch in dieser Höhe absolut verdient. Mauerwerk, das stark ersatzgeschwächt antrat, hatte über einen Großteil der Spielzeit nur wenig entgegenzusetzen. Stripfing-Torjäger Pecirep gelang sein 26. Saisontor.

Dominanz

Stripfing agierte von Beginn an so, wie man es erwarten konnte, nämlich bestimmend und ballsicher. Die erste top Möglichkeit bot sich nach einem Elfer-Foul an Nikola Gataric. Den fälligen Strafstoß setzte Goalgetter Pecirep aber neben das Tor und bewahrte Mauerwerk vor einem frühen Rückstand. Trotzdem hatten die Hausherren nur wenig entgegenzusetzen, liefen zumeist hinterher. Nach einem Dribbling von Marco Sahanek und einem gezielten Abschluss klingelte es dann aber doch im Gehäuse der Gastgeber (36.). Vor der Pause gelang Nikola Gataric nach Vorlage von Markus Pavic, der ideal in den Rückraum legte, das 2:0 (43.).

Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel, sah man den Niederösterreichern an, dass sie möglichst schnell den Deckel auf dieses Spiel machen wollten. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff tat man genau das. Ein Abstauber-Tor durch Darijo Pecirep sorgte für die endgültige Entscheidung in der Partie (51.). Das 4:0 durch Ali Sahintürk, der ins lange Eck traf, war dann nur mehr Draufgabe. "Wir haben dann 10 Minuten nicht mehr so konzentriert agiert, unnötig Bälle verloren", sah Djuricin dann eine Phase seiner Mannschaft, in der Mauerwerk aufkam. Da gelang Oguzhan Özlesen auch das 1:4 (67.). Anschließend ließ Stripfing gute Kontermöglichkeiten liegen, brachte den Sieg aber ganz locker über die Ziellinie.

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"Es war ein mehr als verdienter Auswärtssieg, den sich die Jungs hier geholt haben. Erste Halbzeit haben wir von Beginn an den Ball gut zirkulieren lassen, den Elfmeter zwar vergeben, die Tore dann aber trotzdem gemacht. In Halbzeit zwei hat es mir, bis auf 10 Minuten, auch sehr gut gefallen. Bei so einem deutlichen Vorsprung ist das aber zum einen verständlich und zum anderen auch verkraftbar. Starker Auftritt der Mannschaft."

Torfolge: 0:1 Marco Sahanek (36.), 0:2 Nikola Gataric (43.), 0:3 Darijo Pecirep (51.), 0:4 Ali Sahintürk (58.), 1:4 Oguzhan Özlesen (67.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: -

SV Stripfing: Marco Sahanek (MIT), Nikola Gataric (ST)



