Krems sichert sich ÖFB-Cup-Platz - 3:0 gegen Scheiblingkirchen!

Details Montag, 22. Mai 2023 08:59

"Ich habe der Mannschaft schon in der Kabinenansprache zum Klassenerhalt gratuliert, trotzdem ist es für uns auch noch darum gegangen das beste Frühjahrsteam zu werden." Björn Wagner, Trainer des Kremser SC, musste seine Truppe nach dem geschafften Klassenerhalt vor dem Duell gegen USV-Scheiblingkirchen-Warth nicht erst extra motivieren. Am Ende siegten die Hausherren im Sepp-Doll-Stadion klar und deutlich mit 3:0 und stießen die Gäste näher Richtung Abstieg.

Attraktive Begegnung

Die Voraussetzungen waren im Vergleich zum ersten Saisonduell um 180 Grad gedreht. Krems schaffte es mit einem unglaublichen Frühjahr bis auf Platz 5, Scheiblingkirchen, das wiederum einen starken Herbst erwischte, liegt nun nur mehr auf Platz 13, punktegleich mit dem ASV Siegendorf, der sich auf einem sicheren Abstiegsplatz befindet. Bei den Hausherren fehlten Kurt Starkl und Michael Ambichl wegen einer Gelb-Sperre. Den besseren Start erwischten aber trotzdem die Jungs von Trainer Wagner. Simon Temper köpfte nach einer Flanke von Felix Nachbagauer das 1:0 (20.). Scheiblingkirchen wusste sich aber zu wehren. "Zweimal wurde es brenzlig, da hat uns Torhüter Riegler vor einem Gegentor bewahrt." Nach einem schnellen Gegenzug, ähnlich wie schon vor dem 1:0, erhöhten die Gastgeber. Philipp Koglbauer spielte einen scharfen Querpass zu Yannick Schibany und der musste mit aller Coolheit nur mehr einschieben (33.).

Heimsieg und Cup-Platz perfekt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spiel, lediglich die Chancen für die Gäste ließen anzahlsmäßig nach. Krems agierte stark und ballsicher, ein erneuter Konter brachte dann die Entscheidung. Erneut war es ein ruhender Ball, der den Gästen um die Ohren flog. Manuel Hoppi fand seinen Goalgetter Schibany, der volley zum Endstand traf (67.). Damit war auch klar: der ÖFB-Cup-Platz war den Niederösterreichern fix. Außerdem kann man mit einem Sieg im letzten Spiel bei Meister Stripfing noch das beste Rückrundenteam werden. Mit zehn ungeschlagenen Spielen in Folge, stellte man ohnehin schon eine nicht geglaubte Bestmarke auf.

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

"Ich habe der Mannschaft schon in der Kabinenansprache zum Klassenerhalt gratuliert, trotzdem ist es für uns auch noch darum gegangen das beste Frühjahrsteam zu werden. In Halbzeit eins haben wir zwar die Tore gemacht, insgesamt aber noch nicht so souverän agiert. Zweimal wurde es brenzlig, da hat uns Torhüter Riegler vor einem Gegentor bewahrt. Nach der Pause waren wir dann besser und stärker und am Ende geht der Sieg auch in Ordnung. Jetzt wollen in Stripfing nochmal alles aus uns rausholen."

Torfolge: 1:0 Simon Temper (20.), 2:0 Yannick Schibany (33.), 3:0 Yannick Schibany (67.)

Die Besten:

Kremser SC: Christopher Riegler (TW), Yannick Schibany (ST)

USV Scheiblingkirchen-Warth: -

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei