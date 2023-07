Slapstick-Führung bringt Wiener Sport-Club auf Siegerstraße!

Details Samstag, 29. Juli 2023 14:05

"Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt aber angefangen vom Tormann über die Verteidigung bishin zum Mittelfeld und Angriff haben die Jungs eine wirklich tolle Leistung gezeigt." Der Wiener Sport-Club feierte zum Saisonauftakt beim burgenländischen Aufsteiger SV Klöcher Bau Oberwart einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Trainer der Wiener, Robert Weinstabl. Auf den Weg zum Erfolg brachte die Wiener auch ein Blackout der Hintermannschaft der Burgenländer, die WSC-Stürmer Beljan nach wenigen Augenblicken zum 1:0 verhalf.

Kaum angepfiffen, schon in Führung

"Ein Start nach Maß, das ist klar", war für Weinstabl das frühe 1:0 natürlich ein großer Vorteil. Entstanden war der Treffer nach einem schwachen Rückpass der Oberwarter Verteidigung Richtung eigenem Goalie. Miroslav Beljan übernaserte das sofort und ging der Kugel nach. Marton Horvath wollte diese noch wegschlagen, traf aber den herbeieilenden WSC-Stürmer und von dessen Bein rollte der Ball zur Gästeführung ins Tor (1.). Die Gäste traten auch in weiterer Folge sehr dominant auf und hatten gute Möglichkeiten auf das 2:0. Zweimal Pajaczkowski sowie einmal Kostic hatten gute Einschussmöglichkeiten. "Oberwart hat die Mitte aber mit einer Dreierkette dicht gemacht, das hat es uns nicht einfach gemacht." Die Hausherren hatten vor der Pause ebenfalls Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Auswärtssieg perfekt

Auch in Halbzeit zwei waren zumeist die Gäste am Drücker, wenngleich Oberwart sich besser und kompakter präsentierte, nicht mehr so viele Möglichkeiten zuließ. Bei den wenigen Annäherungen war WSC-Torhüter Prögelhof am Posten. Selber machten es die Gäste besser. Nach einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen netzte Mario Vucenovic gekonnt zum 2:0 ein (63.). "Im Anschluss hätten wir noch mehrere Tore machen können, das ist der einzige Punkt den es zu kritisieren gilt." Der Sieg zum Auftakt stand aber ohnehin schon fest.



Torfolge: 0:1 Miroslav Beljan (1.), 0:2 Mario Vucenovic (63.)

MW

