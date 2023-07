Last-Minute-Treffer bringt FavAC Punkt bei Premiere gegen Mauerwerk!

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:49

"Das hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, wenn du bis Minute 96 führst und dann noch den Ausgleich hinnehmen muss." Trotzdem war das 1:1 des FC Mauerwerk gegen den FavAC für Mauerwerk-Sportchef Igor Jovic ein zufriedenstellendes Spiel. "Wir sind noch nicht einmal bei 70% unseres Leistungsvermögens." Insgesamt sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gäste nach der Pause durch Brooklyn Jacques Barataud (54.) in Führung gingen. Die Hausherren zeigten Moral und konnten sich in der allerletzten Situation belohnen. Turan Aydin sorgte gleich bei der RLO-Premiere der Hausherren für einen Zähler.

Teams neutralisieren sich

Beide Mannschaften hofften vor dem Spiel auf einen guten Start in die Meisterschaft. Die Gäste aus Mauerwerk hatten einen großen Umbruch hinter sich, der FavAC eine kurze Vorbereitung. Bei der Naumoski-Elf fehlten mit Sekic und Domoraud zwei wichtige Akteure. "Halbzeit eins war ausgeglichen ohne große Möglichkeiten. Oftmals hat der letzte Pass gefehlt. Der Auftritt hat mir aber gefallen", so Jovic. Die Elf von Trainer Dozhghar Kadir hielt in ihrem ersten RLO-Match gut dagegen, konnte aber ebenfalls nicht wirklich gefährlich werden.

Mauerwerk geht in Front

Halbzeit zwei gehörte zu Beginn den Gästen. Mit viel Tempo und Kontrolle konnte man die Gastgeber hinten reindrücken und sich kurz nach Wiederbeginn auch gleich belohnen. Brooklyn Jacques Barataud stand nach einem schnellen Angriff und einer Flanke goldrichtig und musste nur mehr einschieben (54.). "Auch danach hatten wir alles unter Kontrolle, haben es aber verabsäumt das zweite Tor zu machen", merkt Jovic an.

Ausschluss dreht Geschehen

In Minute 80 folgte dann aber eine entscheidende Situation. Leon Najdovski kassierte eine eher überzogene Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel. Ein von vielen Emotionen geprägtes Spiel ging in die Schlussphase als Turan Aydin in der absolut letzten Aktion doch noch das 1:1 erzielen konnte (90.+6). Zuvor hatte Mauerwerk-Coach Naumoski wegen einer Unsportlichekeit ebenso wie Stephen kofi Apuri auf Seiten des FavAC die Rote Karte gesehen (88.).

Torfolge: 0:1 Brooklyn Jacques Barataud (54.), 1:1 Turan Aydin (90.+6)

