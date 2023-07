3:1 gegen Wiener Viktoria - Young Violets mit erfolgreichem Saisonstart!

Details Sonntag, 30. Juli 2023 21:03

"Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, da darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn du nicht als Sieger vom Platz gehst." Für SC Wiener Viktoria-Co-Trainer Kurt Castek war der Grund für die 1:3-Niederlage gegen die Young Violets Austria Wien schnell gefunden und umso ärgerlicher. Die Hausherren feierten einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison, während die Elf von Trainer Toni Polster, in der Philipp Schobesberger gleich von Beginn an startete, seit mittlerweile mehr als 15 Auswärtsspielen ohne Sieg ist.

"Nicht am Feld"

Für den Assistenten von Trainer Toni Polster war der Auftritt seiner Mannschaft zu Beginn des Spiels nicht erklärbar. "Wir haben so viele Bundesligaspiele in den eigenen Reihen, keine Ahnung wovor die Jungs Angst hatten." Die jungen Violetten erwischten einen Traumstart, waren überfallsartig unterwegs. Außerdem wurden sie von den Gästen quasi eingeladen Tore zu schießen. Nach einem weiten Pass in die Spitze, hatte Philipp Hosiner quasi keinen Gegner und traf zum 1:0 (14.). Danach waren die Gäste etwas besser im Spiel, trafen durch Schobesberger zum 1:1 (22.). Doch kaum war das Spiel wieder im Gange wurde schon das nächste Geschenk verteilt. Löffler verlor im Mittelfeld den Ball an drei Austrianer, der folgende Pass in die Tiefe kam zu Rocco Sutterlüty und der vollendete staubtrocken (25.). Sanel Saljic konnte dann den dritten Slapstick der Gäste-Hintermannschaft nutzen: Grozdic und Arnberger spielten sich den Ball hin und her. Der Angreifer spritzte dazwischen und stellte auf 3:1 (45.+1).

Besser aber nicht effizient

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste das Spiel dann im Griff, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Einmal Gustavo und zweimal Schobesberger konnten ihre Chancen nicht nutzen. Die Hausherren hatten nur mehr einen Abschluss, mehr war aber auch nicht nötig denn am Spielstand änderte sich nichts mehr.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria):

"Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, da darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn du nicht als Sieger vom Platz gehst. Wir haben so viele Bundesligaspiele in den eigenen Reihen, keine Ahnung wovor die Jungs Angst hatten. Nach dem 1:0 sind wir endlich besser ins Spiel gekommen und haben den Ausgleich gemacht und dann schenken wir ihnen zwei Tore. Halbzeit zwei war dann deutlich besser aber wir haben im Gegensatz zur Austria unsere Chancen nicht genutzt. Wahnsinn dass wir nun schon mehr als 15 Auswärtsspiele ohne Sieg sind."

Torfolge: 1:0 Philipp Hosiner (14.), 1:1 Philipp Schobesberger (22.), 2:1 Rocco Sutterlüty (25.), 3:1 Sanel Saljic (45.+1)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei