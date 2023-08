Eiskalte Donaufelder bezwingen Rapids Zweier

Details Freitag, 04. August 2023 21:43

Die Reserve von SK Rapid kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:2-Pleite gegen SR Donaufeld, das damit auf die klare Heimpleite gegen Leobendorf vor einer Woche antworten konnte. Außerdem gelingt den Gästen so etwas wie die Revanche für die klare ÖFB-Cup-Niederlage gegen die Profis von Rapid vor zwei Wochen.

Keine Treffer

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Rapidler als auch die Donaufelder spielen mutig nach vorne. Trotz hohen Tempos und der einen oder anderen guten Tormöglichkeit auf beiden Seiten, ging es torlos in die Halbzeitpause.

Eiskalte Donaufelder

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Vor 350 Zuschauern war Felix Orgolitsch mit der Führung zur Stelle (51.) - dem Treffer war eine gute Umschaltaktion vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Floris Van Zaanen war es schließlich, der in der 81. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SK Rapid II unterbrachte - wieder war es eine gute Umschaltaktion der Gäste. Damit ist das Spiel wohl entschieden, denn die Gastgeber hatten alles nach vorne geworfen. Als Schiedsrichter Pascal Günsberg die Begegnung schließlich abpfiff, war der Tabellenletzte vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen.

Für SR Donaufeld steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Aus insgesamt 29 Matches holten die Gäste in der letzten Spielzeit 49 Punkte und standen damit schlussendlich auf Platz drei.

SR Donaufeld machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder.

Nächster Prüfstein für SK Rapid II ist ASV Draßburg (Freitag, 19:30 Uhr). SR Donaufeld misst sich am selben Tag mit Wiener Sport-Club (18:00 Uhr).

Harald Altschach (Obmann-Stellvertreter Donaufeld): "Wir sind mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat das im Unterschied zur Vorwoche sehr ordentlich gemacht. Ich denke, dass der Sieg auch in Ordnung geht."

Regionalliga Ost: SK Rapid II – SR Donaufeld, 0:2 (0:0)

81 Floris Van Zaanen 0:2

51 Felix Orgolitsch 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei