1500 Fans sehen Krimi zwischen Wiener Sport-Club und Krems [Video]

Wiener Sport-Club und der Kremser SC teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Die Wiener führten zunächst mit 1:0, ehe Krems das Spiel drehte und es letztlich doch noch den Ausgleich für die Hernalser zu bejubeln gab.

Starker Wiener Sport-Club

Die Hernalser starten stark ins Spiel. Man setzt den Gegner von Beginn an unter Druck. Bis zum ersten Treffer dauert es aber eine Weile. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Vucenovic sein Team in der 37. Minute - nach einer schönen Aktion sagt Vucenovic in der Mitte Danke. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird. Ein Tor auf Seiten von Wiener Sport-Club machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Ambichl schockt Gastgeber

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche. Michael Ambichl schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den Kremser SC (53./60.). Ein abgefälschter Schuss und ein Heber aus großer Distanz führen zur plötzlichen Führung der Kremser von Trainer Thomas Flögel. Damit ist der Sport-Club gefordert - man wirft alles nach vorne. Der Treffer, der David Rajkovic in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Wiener Sport-Club und dem Kremser SC pari.

Wiener Sport-Club liegt im Klassement nun auf Rang zwei. Wiener Sport-Club ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Der Kremser SC führt das Feld der Regionalliga Ost mit vier Punkten an.

Wiener Sport-Club tritt am kommenden Freitag bei SR Donaufeld an, der Kremser SC empfängt am selben Tag FC Mauerwerk Immo.

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Das Ergebnis ist sehr bitter. Einerseits freuen wir uns über den späten Ausgleich. Andererseits dürfen wir nie nach der Führung in Rückstand geraten. Wir müssen früher das 2:0 machen. Dann verläuft die Partie ganz anders. Wir müssen uns künftig cleverer anstellen."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – Kremser SC, 2:2 (1:0)

89 David Rajkovic 2:2

60 Michael Ambichl 1:2

53 Michael Ambichl 1:1

37 Mario Vucenovic 1:0

