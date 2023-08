Neusiedl feiert dank bärenstarker erster Halbzeit ungefährdeten Sieg gegen FavAC

Details Freitag, 04. August 2023 23:29

Der SC Neusiedl am See traf am Freitag auf den Favoritner AthletikClub. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel gegen den Aufsteiger und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Es gab einen ungefährdeten 3:1-Erfolg für die Burgenländer.

Klare Angelegenheit

Das erste Tor des Spiels ging an Neusiedl am See. Allerdings gelang dies nur mithilfe von FavAC, denn Unglücksrabe Roberto Stajev beförderte den Ball ins eigene Netz (18.) - Eric Tatzer bekommt nach einem tollen Pass von Lukas Gatti den Ball und marschiert Richtung Sechzehner. Tatzer spielt den Ball in den Strafraum und dann passiert es - Eigentor. In der 30. Minute erhöhte Marcel Toth auf 2:0 für Neusiedl. Tomas Bockay bringt den Ball in den Strafraum und Marcel Toth haut den Ball ins rechte untere Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Beinahe fällt kurz darauf das 3:0, doch der allein auf den Goalie zulaufende Tatzer verzieht. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Matus Paukner mit dem 3:0 für die Gastgeber zur Stelle (44.) - er lässt die Abwehr des FavAC schlecht aussehen. Der dominante Vortrag von SC Neusiedl am See 1919 im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

FavAC bäumt sich auf

Im zweiten Durchgang steht der FavAC dann höher und kann auch verkürzen. Es gibt Elfmeter, den Benjamin Mustafic in der 57. Minute zum 1:3 verwandelt. Geht noch etwas für die Gäste aus Wien-Favoriten? Nein, denn auch wenn die Gäste noch eine gute Chance vorfinden, bringen die Neusiedler das Ergebnis über die Zeit. In der Schlussphase kassiert Turan Aydin noch Gelb-Rot, wodurch er dem FavAC in einer Woche fehlen wird. Der Unparteiische Daniel Holzinger schickte Turan Aydin von FavAC mit Gelb-Rot zum Duschen (87.). Obwohl Neusiedl am See nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Favoritner AthletikClub zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Neusiedl aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Für SC Neusiedl am See 1919 steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte.

Mit einem ergatterten Punkt steht FavAC auf Tabellenplatz elf.

Neusiedl am See ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Am nächsten Freitag reist Neusiedl zu SV Klöcher Bau Oberwart, zeitgleich empfängt Favoritner AthletikClub Team Wiener Linien Elektra.

Günter Gabriel (Sportlicher Leiter Neusiedl): "Der Sieg ist mehr als verdient. Wir hätten in der ersten Halbzeit noch höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit ist es dann plötzlich enger gewesen, aber so ist der Fußball. Der Sieg war nie wirklich in Gefahr. Wir freuen uns über die drei Punkte."

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – Favoritner AthletikClub, 3:1 (3:0)

57 Benjamin Mustafic 3:1

44 Matus Paukner 3:0

30 Marcel Toth 2:0

18 Eigentor durch Roberto Stajev 1:0

