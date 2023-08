In 94. Minute! Yilmaz rettet Team Wiener Linien Elektra Punkt gegen Traiskirchen

Details Samstag, 05. August 2023 18:16

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Team Wiener Linien Elektra gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen. Dabei führten die Traiskirchener schon mit 2:0, ehe die Gastgeber noch einmal zurückkamen. Den Ausgleichstreffer erzielten die Wiener erst in der 94. Minute der Nachspielzeit.

Verdiente Traiskirchener Führung

Die Traiskirchener sind von Beginn an das bessere Team. Man setzt den Gegner unter Druck und will ein schnelles 1:0. In der 29. Minute bejubelte FCM Traiskirchen vor 90 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0 - schöner Angriff über die Seite und Düzgün, der aus dem Rückraum bleibt eiskalt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Elektra wacht erst in der Schlussviertelstunde auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Heimischen. Niklas Schneider versenkte die Kugel zum 2:0 (52.) - ein ähnlicher Angriff wie beim ersten Tor - schön zurückgelegt und Schneider macht das Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Gastgeber müssen sich langsam etwas einfallen lassen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Etwas überraschend fällt den Gastgebern auch etwas ein. TWL Elektra stellte das 1:2 sicher (80.). Die Heimischen werfen alles nach vorne und sollten tatsächlich belohnt werden. Emre Yilmaz, der in der 94. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich - nach schönem Pass in die Tiefe. Letztlich trennten sich Team Wiener Linien Elektra und Traiskirchen remis.

Die vergangene Saison beendete TWL Elektra einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, sodass in dieser Spielzeit höhere Ziele anvisiert werden dürften. Mit zwei Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem neunten Rang.

FCM Flyeralarm Traiskirchen bekleidet mit einem Zähler Tabellenposition zwölf.

Am nächsten Freitag reist Team Wiener Linien Elektra zu Favoritner AthletikClub, zeitgleich empfängt FCM Traiskirchen SC Wiener Viktoria.

Branko Majic (Sportlicher Leiter Elektra Wien): "Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, mit der Leistung nicht. Wir hatten bis zur 75. Minute große Probleme und haben nicht das gespielt, was wir können. Da müssen wir uns in den nächsten Runden steigern."

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 2:2 (0:1)

94 Emre Yilmaz 2:2

80 Ivan SarceviÄ? 1:2

52 Niklas Schneider 0:2

29 Volkan Düzgün 0:1

