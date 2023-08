Riesenüberraschung! Aufsteiger Oberwart erwischt Mauerwerk eiskalt

Details Samstag, 05. August 2023 18:39

Wer hätte sich das gedacht? FC Mauerwerk hatte am Samstag gegen Aufsteiger SV Klöcher Bau Oberwart klar und deutlich mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Die Burgenländer gewannen verdient, spielten sie doch von der ersten Minute an mutig nach vorne.

Mutige Oberwarter, Mauerwerk hat Führung auf dem Fuß

Schon in der ersten Halbzeit ist das Spiel munter geführt. Die Heimischen machen das Spiel, doch Oberwart versteckt sich nicht, hat zunächst auch die besseren Möglichkeiten. Zwei Mal ist es Lukas Ried, der der Hintermannschaft von Mauerwerk Probleme bereitet. In einer Situation hatte er den Mauerwerk-Goalie bereits ausgetanzt, doch dann war der Winkel zu spitz. Die beste Chance der Gastgeber von Trainer Ilco Naumoski hat man nach einer Hereingabe von der rechten Seite, wo der Spieler am langen Eck das leere Tor nicht trifft. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Mauerwerk und SV Oberwart ohne Torerfolg in die Kabinen.

Aufsteiger geigt auf

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Spiel wie in Durchgang eins. Dieses Mal sollten aber Tore fallen. SV Klöcher Bau Oberwart ging vor 80 Zuschauern in Führung. Simon Radostits war es, der in der 63. Minute zur Stelle war - er wird nach einem Ballgewinn im Mittelfeld gut angespielt und schupft das Leder ins lange Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Burgenländer nachlegen, was aber vorerst nicht gelingt, denn die Heimischen riskieren jetzt. Anstatt des Ausgleichs fällt das 0:2: Bernd Kager beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (80.) - er trifft nach einem Corner im zweiten Versuch. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Balazs Horvath für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende verbuchte SV Oberwart gegen FC Mauerwerk Immo die maximale Punkteausbeute.

Für FC Mauerwerk stand in der letzten Saison final der neunte Platz mit 38 Punkten zu Buche.

SV Klöcher Bau Oberwart macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang acht. Für SV Oberwart steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Mauerwerk derzeit auf dem elften Rang.

Am kommenden Freitag treffen die Gastgeber auf den Kremser SC, SV Klöcher Bau Oberwart spielt am selben Tag gegen SC Neusiedl am See 1919.

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – SV Klöcher Bau Oberwart, 0:3 (0:0)

92 Balazs Horvath 0:3

80 Bernd Kager 0:2

63 Simon Radostits 0:1

Foto: Facebook SV Oberwart/Mike Rodach

