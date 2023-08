Wiener Viktoria wacht erst nach Rückstand gegen Aufsteiger Ardagger auf [Video]

Details Samstag, 05. August 2023 20:47

Wiener Viktoria entschied das Match gegen den Aufsteiger SG Ardagger/Viehdorf mit 3:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Allerdings lagen die Polster-Mannen mit 0:1 zurück. Rotter sorgte für einen Doppelpack gleich nach der Pause und brachte die Meidlinger auf die Siegerstraße.

Ardagger geht in Führung

Die Niederösterreicher starten mutig uns Spiel. Das 1:0 war das Verdienst von Alexander Weinstabl - man erobert den Ball im MIttelfeld und Weinstabl bringt sein Team in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste gleich nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch die Elf von Trainer Toni Polster kommt in der Folge gut rein und es sollte nicht lange dauern, ehe den Meidlingern der Ausgleich gelingt. Alexander Jovanovic war vor 100 Zuschauern in der 40. Minute zur Stelle und gleicht aus. Damit ist wieder alles offen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Doppelschlag der Viktoria

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Dominik Rotter glänzte an diesem Tag besonders. Zunächst trifft er nach einem schönen Angriff, dann per Elfmeter. Damit war der Doppelschlag perfekt und die Polster-Truppe hat das Spiel gedreht. Jetzt ist Ardagger gefordert und wirft alles in die Schlacht. In der 88. Minute brachte Lukas Kiehberger den Ball im Netz der Heimmannschaft unter - er zieht aus mehr als 20 Metern ab und der Ball passt. Spannend wird es aber nicht mehr, denn letzten Endes holte SC Wiener Viktoria gegen den Aufsteiger drei Zähler.

Durch den Erfolg rückte Wiener Viktoria auf die sechste Position der Regionalliga Ost vor.

Ardagger/Viehdorf belegt mit drei Punkten den neunten Tabellenplatz.

Am nächsten Freitag reist SC Wiener Viktoria zu FCM Flyeralarm Traiskirchen, zeitgleich empfängt der SG Ardagger/Viehdorf FC Marchfeld Donauauen.

Milos Letic (Sportlicher Leiter Wiener Viktoria): "Ich denke, dass der Sieg am Ende verdient ist, auch wenn wir uns am Beginn nicht gut angestellt haben. Ardagger hat das gut gemacht. Die Mannschaft ist aber gut zurückgekommen."

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – SG Ardagger/Viehdorf, 3:2 (1:1)

88 Lukas Kiehberger 3:2

56 Dominik Rotter 3:1

51 Dominik Rotter 2:1

40 Alexander Jovanovic 1:1

27 Alexander Weinstabl 0:1

Foto: Screenshot Youtube

