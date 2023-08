Leobendorf schlägt Draßburg und feiert zweiten Sieg in zweitem Saisonspiel

Details Dienstag, 08. August 2023 22:05

SV Sparkasse Leobendorf fügte ASV Draßburg am Dienstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Das Spiel war am Samstag wegen Starkregens abgesagt worden. Nun konnte das Match im Nachtrag durchgeführt werden. Die Leobendorfer feiern damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und sind Tabellenführer

Schnelle Führung für die Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Draßburg bereits in Front. Florian Krutzler markierte in der fünften Minute die Führung - er kommt nach einem Querpass von links im Zentrum an den Ball und trifft per Direktschuss zur Führung der Gäste. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Denn Leobendorf wird stärker: Sahanek mit einem Lupfer auf Pranjic, der den Ball an die Außenstange setzt. SV Leobendorf gelang mithilfe von ASV Draßburg der Ausgleich, als Samuel Antalek das Leder in das eigene Tor lenkte (21.) - nach einem Eckball von rechts fälschter den Ball ins eigene Tor ab. Damit ist wieder alles offen und die Gastgeber wollen weiter nachlegen. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Oliver Pranjic das 2:1 nach (42.) - er trifft nach herrlichem Querpass von rechts von Marco Hofer zur Führung. Damit haben die Heimischen das Spiel gedreht. Zur Pause wusste Leobendorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Leobendorf dreht auf

Im zweiten Durchgang versuchen die Draßburger das zu wiederholen, was man am Beginn der ersten Halbzeit gezeigt hatte. Man spielt mutig und will den Ausgleich. Die Leobendorfer bringen das Match dann aber flott unter Kontrolle. Draßburg riskiert in der Schlussphase, wird aber ausgekontert. Mit dem 3:1 sicherte Pranjic dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Am Ende stand der Tabellenprimus als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm SV Sparkasse Leobendorf mit 39 Punkten Platz acht ein.

36 Punkte – so lautete die Bilanz von Draßburg in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz zwölf.

Das nächste Mal ist SV Leobendorf am 11.08.2023 gefordert, wenn man bei der Young Violets Austria Wien antritt. ASV Draßburg empfängt schon am Freitag die Zweitvertretung von SK Rapid als nächsten Gegner.

Franz Ondrejicka (Sektionsleiter Leobendorf): "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden, wir wissen aber auch, dass wir es besser können. Das werden wir im nächsten Spiel auch wieder zeigen."

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – ASV Draßburg, 3:1 (2:1)

86 Oliver Pranjic 3:1

42 Oliver Pranjic 2:1

21 Eigentor durch Samuel Antalek 1:1

5 Florian Krutzler 0:1

