Mehr als 2000 Fans sehen Torfestival zwischen Donaufeld und Wiener Sport-Club [Video]

Details Freitag, 11. August 2023 20:51

SR Donaufeld und Wiener Sport-Club lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:3 endete. Das Spiel hatte alles zu bieten, was man sich als Fußballfan wünscht - Traumtore, rassiges Zweikämpfe und eine Rote Karte. Letztlich endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Tore am laufenden Band

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. In der sechsten Minute bejubelte SR Donaufeld vor mehr als 2.000 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0 - schöner Pass in die Tiefe und schon führen die Gastgeber. Lange währte die Freude der Heimmannschaft aber nicht, denn schon in der achten Minute schoss Felix Kerber den Ausgleichstreffer für Wiener Sport-Club - er zieht von der rechten Seite am 16er nach innen und zieht ab - der Ball passt wunderschön ins Eck. Schon in der zwölften Minute war das Spiel für WSC-Kicker Philip Dimov beendet: Feldverweis nach einer Notbremse! Wie wird der Wiener Sport-Club mit dieser neuen Situation umgehen? Den fälligen Freistoß verwandelt Dobrica Tegeltija vom 16er direkt - wunderschöner Treffer a la Messi. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Aleksandar Kostic in der 29. Minute. Bis Schiedsrichter Patrick Koscielnicki den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Wiener Sport-Club mit Schwung

Die zweite Halbzeit verläuft etwas ruhiger. Die Gäste aus Hernals sind trotz Unterzahl in dieser Anfangsphase das bessere Team. Es sollte auch nicht lange dauern, bis die Gäste in Führung gehen. Mario Vucenovic versenkte die Kugel zum 3:2 (66.) - er wird auf der linken Seite mit einem langen Ball wunderschön angespielt, macht einen Haken, geht in den Strafraum und lässt gleich drei Donaufelder blöd aussehen - tolles Tor. Wer glaubte, SR Donaufeld sei geschockt, irrte. Marcel Holzer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (71.) - der Ball wird wunderschön in die Schnittstelle gespielt und Holzer trifft. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SR Donaufeld und Wiener Sport-Club mit einem Unentschieden.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Der einzelne Zähler beförderte SR Donaufeld in der Tabelle auf Platz sechs.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Wiener Sport-Club aus, sodass man nun auf dem zweiten Platz steht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft SR Donaufeld auf FC Mauerwerk Immo, Wiener Sport-Club spielt tags zuvor gegen ASV Draßburg.

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – Wiener Sport-Club, 3:3 (2:2)

71 Marcel Holzer 3:3

66 Mario Vucenovic 2:3

29 Aleksandar Kostic 2:2

13 Dobrica Tegeltija 2:1

8 Felix Kerber 1:1

6 Lukas Schoefl 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei