Traiskirchen lässt Wiener Viktoria keine Chance!

"Nach der Niederlage und dem Remis, haben wir uns nun endlich mit einem Sieg belohnen können." Für Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, war der 4:0-Heimsieg gegen den SC Wiener Viktoria mit großer Erleichterung verbunden. Eine über 90 Minuten dominante Vorstellung brachte den Niederösterreichern den ersten Saisonerfolg. Der vor der Saison gekommene Salko Mujanovic erzielte dabei einen Doppelpack (3., 63.). Außerdem trafen Marc Helleparth (45.) und der ebenfalls erst gekommene Arbnor Prenqi (72.).

Spielerische Domination

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Gastgeber das Match erfolgreich zu Ende bringen sollten und das nicht nur aufgrund des frühen Führungstreffers durch Salko Mujanovic. Dieser stand nach einem Stanglpass von Isuf Ajradini in der Mitte genau richtig, nahm sich den Ball geschickt an und mit und traf aus der Drehung zum 1:0 (3.). In dieser Tonart ging es weiter, "wir haben es nur verpasst das 2:0 früher zu machen. Die Chancen waren jedenfalls da", merkte Grujicic an. Vor dem Halbzeitpfiff sollte jedoch trotzdem noch das 2:0 fallen. Nach einem schnellen Angriff über Volkan Düzgün kam der Ball zu Marc Helleparth und der ließ sich nicht zweimal bitten und knallte die Kugel genau ins Kreuzeck (45.).

Weiter nur in eine Richtung

Wer auf Aktionen der Gäste wartete, tat dies vergeblich, denn die Elf von Trainer Toni Polster war extrem ungefährlich. Filip Dmitrovic, Torhüter der Hausherren, musste nur vereinzelt mitspielen. Dies änderte sich auch in Halbzeit zwei nicht. Mujanovic wurde in die Tiefe geschickt, dribbelte mehrere Gegenspieler aus und traf sicher zum 3:0 (63.). Wenig später servierte er Arbnor Prenqi das Leder perfekt auf den Kopf und der markierte den Endstand (72.). Dabei blieb es dann schlussendlich auch.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Nach der Niederlage und dem Remis, haben wir uns nun endlich mit einem Sieg belohnen können. Wenn man bedenkt wie stark sich die Wiener Viktoria im Sommer verstärkt hat und welche Mannschaft sie haben, ist der Erfolg noch spezieller. In Summe geht der Sieg mehr als in Ordnung."

Torfolge: 1:0 Salko Mujanovic (3.), 2:0 Marc Helleparth (45.), 3:0 Salko Mujanovic (63.), 4:0 Arbnor Prenqi (72.)

Die Besten: Salko Mujanovic, Marc Helleparth, Isuf Ajradini bzw. keiner

