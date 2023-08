Wieder kein Tor - Marchfeld gegen Ardagger endet torlos!

Details Sonntag, 13. August 2023 14:25

"Wenn du in drei Spielen kein Tor schießt, diesmal auch kaum nennenswerte Chancen hast, ist das in Summe einfach zu wenig." Der Saisonstart für den FC Marchfeld Donauauen und dessen Sportchef Ernst Baumeister ist nach dem 0:0 beim SC Ardagger Steine & Mehr Viehdorf misslungen. So sieht das auch Baumeister, dem das Spiel seiner Mannschaft Freitagabend auch wenig Grund zur Hoffnung gegeben hat. Die über einen großteil des Spiels gezeigte Spielkontrolle brachte zum dritten Mal en suite keinen eigenen erzielten Treffer.

Kaum nennenswerte Aktionen

Die knapp 400 Zuschauer sahen von Beginn an spielerisch zwar dominante Gäste aus dem Weinviertel, doch die Hausherren standen in der Defensive gut und ließen so gut wie nichts zu. "Wir haben zu viel in die Breite und viel zu wenig in die Tiefe gespielt. So tust du dir halt auch schwer eine Abwehr zu überwinden", monierte Baumeister. Bis vor das letzte Drittel war der Auftritt der Gäste zwar gefällig, spätestens dann war aber Schluss. Auf der Gegenseite hatte Ardagger aber ebenso wenig anzubieten, konnte nur vereinzelte Nadelstiche setzen. Ein Freistoß kurz vor der Pause hätte dann beinahe die Gäste-Führung gebracht, Ardagger-Goalie Moritz Herbst war aber auf dem Posten.

Ähnliches Bild, weiter keine Tore

Auch nach Wiederanpfiff sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Marchfeld bestimmte das Geschehen, Ardagger/Viehdorf verteidigte gut und ließ quasi nichts zu. Mit Fortdauer wurde die Partie auch ausgeglichener. Schlussendlich blieb es aber größtenteils auf beiden Seiten bei Annäherungen und Halbchancen. Dusan Zuza hätte bei zwei Möglichkeiten gegen Ende sogar noch das Tor für die Gastgeber machen können, verpasste den "Lucky Punch" aber.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld):

"Wenn du in drei Spielen kein Tor schießt, diesmal auch kaum nennenswerte Chancen hast, ist das in Summe einfach zu wenig. Gegen die Young Violets hatten wir zumindest noch Chancen aber diesmal war das in der Offensive schwach. Ardagger/Viehdorf hat aber auch richtig gut verteidigt, da war nicht viel zu machen."

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei