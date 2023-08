Mustafic schießt FavAC zum Heimsieg

Details Sonntag, 13. August 2023 15:15

FavAC fügte Team Wiener Linien Elektra am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 2:0, was gleichzeitig den ersten Erfolg des Aufsteigers in der Regionalliga Ost bedeutete. "Wir haben heute gezeigt, dass wir mit der Herausforderung wachsen können", war FavAC-Trainer Dozhghar Kadir überglücklich. Matchwinner bei den Hausherren war Benjamin Mustafic mit einem Doppelpack (24.,48.).

Hausherren mit verdienter Führung

Zunächst entwickelte sich ein ausgelichenes Spiel, erste Möglichkeiten auf beiden Seiten fanden nicht den Weg ins Tor. 24 Minuten waren gespielt, als Benjamin Mustafic vor 521 Zuschauern die Führung für Favoritner AthletikClub besorgte. Viktor Petrovic scheiterte mit einem Versuch an Elektra-Goalie Uzun, der Nachschuss von Mustafic war drinnen. Beide Mannschaften versuchten es in Folge immer wieder mit Schüssen aus der Distanz. TWL Elektra brauchte den Ausgleich, aber die Führung von FavAC hatte bis zur Pause Bestand.

Mustafic mit Doppelpack

Kurz nach dem Seitenwechsel sprintete Mustafic bei einem Querball in der Elektra-Hintermannschaft dazwischen, lief alleine auf das gegnerische Tor zu und umkurvte Goalie Uzun gekonnt. Anschließend musste er nur mehr einschieben (48.). Die Gäste mussten nun mehr fürs Spiel machen, was sie auch taten. Sie fanden bei ihren Versuchen aber entweder ihren Meister in FavAC-Goalie Zdravkovic oder in der eigenen Genauigkeit. Am Ende standen die Gastgeber als Sieger da und behielten mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC):

"Wir haben heute gezeigt, dass wir mit der Herausforderung wachsen können. Es waren gleich 7 Spieler aus der vergangenen Saison in der Startelf. Das freut mich sehr, weil es zeigt welche Qualität die Mannschaft hat. Das war ein Statement und entsprechend wollen wir die nächsten Wochen weitermachen."

Die Bilanz von FavAC ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (4:4) konsequent fort. Folgerichtig findet sich Favoritner AthletikClub im Tabellenmittelfeld wieder.

Drei Spiele und noch kein Sieg: Team Wiener Linien Elektra wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit diesem Sieg zog FavAC an den Gästen vorbei auf Platz sieben. TWL Elektra fiel auf die 14. Tabellenposition.

Während Favoritner AthletikClub am kommenden Freitag SV Klöcher Bau Oberwart empfängt, bekommt es Team Wiener Linien Elektra am selben Tag mit SC Wiener Viktoria zu tun.

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – Team Wiener Linien Elektra, 2:0 (1:0)

48 Benjamin Mustafic 2:0

24 Benjamin Mustafic 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei