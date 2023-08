Kremser Youngsters schlagen gegen Mauerwerk zu!

Details Montag, 14. August 2023 11:24

FC Mauerwerk Immo hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging das Schlusslicht kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:3 gegen den Kremser SC. Das Ergebnis war jedoch deutlicher als es der Spielverlauf zu glauben vermochte. Schibany (23.-Elfmeter), Martic (84.) und Pemmer (86.) sorgten dafür, dass Krems weiterhin ungeschlagen ist.

Elfmeter bringt Heim-Führung

Mauerwerk trat robust auf, wollte Krems nicht ins Spiel kommen lassen. Der Aufbau der Gastgeber wirkte behäbig und nicht schnell genug um die Wiener unter Druck zu setzen. Ein Fehler in der Hintermannschaft brachte der Flögel-Elf dann die Führung. Martic wurde im Sechzehner gelegt, Yannick Schibany trat zum Strafstoß an und traf sicher ins Eck (23.). Der Angreifer traf vor 350 Zuschauern zum 1:0. FC Mauerwerk war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Youngsters entscheiden Partie

Nach dem Seitenwechsel traf zunächst Mauerwerk-Spieler Barataud die Stange - die beste Ausgleichsmöglichkeit der Truppe von Trainer Ilco Naumoski. Auf der Gegenseite vergaben Martic und Mehmedovic gute Chancen. In der 84. Minute erhöhte Benedikt Martic zentral vor dem Tor auf 2:0 für den Kremser SC. Vorlage Marcel Pemmer. Kurz darauf war es genau umgekehrt. Marcel Pemmer wurde geschickt, nutzte einen Fehler der Abwehr der Wiener und stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für das Heimteam her (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Kremser SC am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mauerwerk.

Der Kremser SC bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz.

Wann findet FC Mauerwerk Immo die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den Kremser SC setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Am kommenden Freitag tritt der Kremser SC bei SC Neusiedl am See 1919 an, während FC Mauerwerk einen Tag später SR Donaufeld empfängt.

Regionalliga Ost: Kremser SC – FC Mauerwerk Immo, 3:0 (1:0)

86 Marcel Pemmer 3:0

84 Benedikt Martic 2:0

23 Jannick Schibany 1:0

