SV Leobendorf gewinnt bei Young Violets und bleibt an der ungeschlagen!

Details Montag, 14. August 2023 11:40

Der SV Sparkasse Leobendorf ist und bleibt in der Frühphase der Saison das "Non plus ultra" der Regionalliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Sascha Laschet gewann in der 3. Runde im Auswärtsspiel gegen die Young Violets Austria Wien knapp aber verdient mit 2:1. Neuzugang Marco Sahanek und ein Eigentor der Hausherren brachten eine 2:0-Führung. Erst gegen Ende kamen die Youngsters des Bundesligisten auf.

Doppelschlag bringt Pausenführung

Leobendorf hätte vor der Pause aber deutlich mehr Tore machen können als nur die zwei. Grund dafür war Yiolets-Goalie Kenan Jusic. Der verhinderte etliche Einschläge der Niederösterreicher, darunter einen Sahanek-Freistoß. In der 38. Minute fiel der Führungstreffer für SV Leobendorf durch ein Eigentor. Nicola Wojnar lenkte einen Standard von Sahanek ins eigene Tor (38.). Wenig später gelang ebendiesem auch das 2:0. Der ehemalige Stripfing-Spieler überlupfte den Austria-Schlussmann und erzielte vor 350 Zuschauern das 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Zum Schluss wirds spannend

Nach Wiederanpfiff blieb die Chancenanzahl ähnlich, die spielerischen Anteile der Weinviertler ließen aber nach. Lachner, Pranjic und Miesenböck hätten auf 3:0 erhöhen können, vergaben jedoch gute Chancen. Wenige Minuten später verkürzte der Eigentorschütze Wojnar per Kopf auf 1:2 (81.). Obwohl Leobendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Young Violets Austria Wien zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Die Young Violets rangiert mit vier Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Der Gastgeber verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage.

SV Sparkasse Leobendorf nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein.

Am kommenden Freitag tritt die Young Violets Austria Wien bei der Zweitvertretung von SK Rapid an, während SV Leobendorf einen Tag später den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – SV Sparkasse Leobendorf, 1:2 (0:2)

81 Nicola Wojnar 1:2

39 Marco Sahanek 0:2

38 Eigentor durch Nicola Wojnar 0:1

