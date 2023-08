Erster Saisonsieg für Rapid II - 5:2 in Draßburg!

Details Montag, 14. August 2023 11:48

Die Reserve des SK Rapid Wien entschied das Match gegen den ASV Draßburg mit 5:2 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kulovits holte dabei vor der Pause zweimal einen Rückstand auf, konnte dann in Halbzeit zwei den klaren Auswärtssieg einfahren. Mann des Spiels war Jovan Zivkovic, der gleich dreimal traf.

Zweimal auf Rückstand gekontert

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 250 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Stephan Schimandl war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Der perfekte Start für die Hausherren um Trainer Michael Porics. Doch lange währte die Freude von ASV Draßburg nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Philipp Wydra aus kurzer Distanz den Ausgleichstreffer für SK Rapid II. Es ging jedoch munter weiter. Florian Krutzler versenkte die Kugel zum 2:1 (13.). Der erneuten Führung der Burgenländer war ein schwerer Fehler von Rapid-Goalie Laurenz Orgler vorausgegangen. Es dauert, doch bevor es in die Pause ging, hatte Wydra noch das 2:2 per Elfmeter parat (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zivkovic legt nach

Jovan Zivkovic (61./83.) und Furkan Dursun (74.) sorgten dafür, dass SK Rapid II deutlich mit 5:2 als Sieger vom Platz ging. Die Wiener waren nach der Pause das klar bessere Team und durften sich so über den ersten Saisonsieg freuen.

Bei SK Rapid II präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8).

SK Rapid II ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Draßburg und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:8 auf dem zehnten Platz.

ASV Draßburg tritt am kommenden Freitag bei Wiener Sport-Club an, SK Rapid II empfängt am selben Tag die Young Violets Austria Wien zum kleinen Wiener Derby.

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – SK Rapid II, 2:5 (2:2)

83 Jovan Zivkovic 2:5

74 Furkan Dursun 2:4

61 Jovan Zivkovic 2:3

44 Philipp Wydra 2:2

12 Florian Krutzler 2:1

7 Philipp Wydra 1:1

5 Stephan Schimandl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.