0:0 gegen Oberwart - FavAC verpasst zweiten Sieg in Folge!

Details Samstag, 19. August 2023 12:22

"Die erste Halbzeit hat gar nicht gepasst. Da hat alles gefehlt, was uns normalerweise ausmacht. Nach dem Seitenwechsel war das dann deutlich besser." Ein Tor sollte Kadir Dozhghar, Trainer des FavAC im Heimspiel gegen den SV Klöcher Bau Oberwart jedoch trotzdem nicht zu sehen bekommen. Am Ende trennten sich die beiden Aufsteiger 0:0. Damit verpasste es der Aufsteiger erstmals seit knapp 60 Spielen einen eigenen Treffer zu erzielen.

Oberwart mit Vorteilen

Der erste Spielabschnitt gehörte den Gästen aus dem Burgenland. Zwar waren die Hausherren über weite Strecken im Ballbesitz, doch diesen fehlte die nötige Konsequenz, die Leidenschaft und am Schluss auch die Genauigkeit im Passspiel. Oberwart hätte durchaus in Führung gehen können, verpasste jedoch die ein oder andere Möglichkeit aufs 1:0. So "retteten" sich die Wiener mit einem 0:0 in die Pause.

Wie verwandelt

In dieser fand der FavAC-Trainer scheinbar die richtigen Worte, denn seine Truppe war in Halbzeit zwei wie verwandelt. Über schnelles und gezieltes Passspiel konnte man die Gäste unter Druck setzen. Außerdem war man in gegnerischem Ballbesitz mit ständigem Pressing sehr unangenehm. Die Chancen die sich nun boten wurden jedoch ebenso nicht genutzt und so blieb es schlussendlich bis zum Schluss beim torlosen Remis.

Kadir Dozhghar:

"Die erste Halbzeit hat gar nicht gepasst. Da hat alles gefehlt, was uns normalerweise ausmacht. Tempo, Feuer und Leidenschaft konnte ich gar nicht erkennen. Nach dem Seitenwechsel war das dann deutlich besser. In der ersten Hälfte haben wir sozusagen irgendwie einen Punkt gerettet und in der zweiten Halbzeit haben wir zwei Punkte mehr verpasst. Am Ende geht der Punkt absolut in Ordnung. Kompliment an unsere Defensive, die hat ihre Arbeit heute sehr gut gemacht."

MW

