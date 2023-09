Kremser SC krallt sich mit Sieg über TWL Elektra Tabellenführung [Video]

Details Sonntag, 10. September 2023 11:40

Der neue Tabellenführer der Regionalliga Ost heißt Kremser SC. Mit einem hochverdienten 3:1-Heimerfolg gegen den Vizemeister der letzten Saison, TWL Elektra, übernahm man Freitagabend die Tabellenführung und behält diese, aufgrund der Heimniederlage des SR Donaufeld gegen SV Oberwart, auch zumindest bis zum nächsten Wochenende. Treffer von Martic (1.), Felber (16.) und Ambichl (33.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Die Wiener kamen Cekaj (45.) zwar vor der Pause noch zum Anschlusstreffer, konnten die Partie jedoch nicht mehr drehen.

Blitzstart bringt Heimsieg

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Benedikt Martic mit seinem Treffer vor 550 Zuschauern für die Führung des Gastgebers (1.). Ambichl störte TWL-Keeper Uzun beim Herausspielen und konnte dann locker auf Martic spielen, der nur mehr ins leere Tor schieben musste. Bei einem Ambichl-Freistoß kurz darauf konnte Uzun seinen Fehler vor dem Gegentor zumindest wieder etwas gutmachen. Der nächste Treffer fiel jedoch trotzdem bald danach. Elias Felber versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz von Team Wiener Linien Elektra. Zuvor wurde er von Ambichl bedient. Gefahr durch die Gäste? Kaum und wenn dann nur aus Standardsituationen, die jedoch nicht zum Ziel führten. Nach einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen, kam der Ball in die Mitte zu Martic, der den freien Ambichl sah und dieser versenkte zum 3:0 (33.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Romario Cekaj nach Salomon-Zuspiel seine Chance und schoss das 1:3 (45.) für TWL Elektra.

Offensive bleibt unbelohnt

Mit einem Dreifachwechsel und dem Anschlusstreffer im Rücken, waren es nun die Wiener die das Spiel machten und noch Hoffnung hatten. Rajic hatte nach einer knappen Stunde die Chance auf den Anschlusstreffer. Er scheiterte jedoch mit seinem Volley an KSC-Keeper Riegler. Kurz darauf reklamierten die Gäste Elfmeter. Der Schiedsrichter gab diesen nicht, trotzdem waren es die Jungs von Trainer Herbert Gager die spielbestimmend waren. Die Niederösterreicher verteidigten aber tapfer und ließen keinen weiteren Gegentreffer zu. Die Elektra war bei einen oder anderen Eckball noch gefährlich, schlussendlich blieb es aber beim 1:3.

Die drei errungenen Zähler waren für den Kremser SC gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg baute der Kremser SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Kremser SC fünf Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

TWL Elektra holte auswärts bisher nur vier Zähler. Team Wiener Linien Elektra rutschte mit dieser Niederlage auf den 15. Tabellenplatz ab. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat TWL Elektra derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Team Wiener Linien Elektra noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am kommenden Freitag trifft der Kremser SC auf SR Donaufeld, TWL Elektra spielt am selben Tag gegen SV Sparkasse Leobendorf.

Regionalliga Ost: Kremser SC – Team Wiener Linien Elektra, 3:1 (3:1)

45 Romario Cekaj 3:1

33 Michael Ambichl 3:0

16 Elias Felber 2:0

1 Benedikt Martic 1:0

