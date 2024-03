Trainerdebüt geglückt - Neo-Coach Fürhauser feiert mit Leobendorf Auftaktsieg in Draßburg!

Details Freitag, 01. März 2024 23:01

"Es war das erwartet schwere Spiel zum Auftakt. Wir nehmen die drei Punkte aber sehr gerne mit. Es war ein Start ins Spieljahr, wie wir uns ihn vorstellen." Lukas Fürhauser feierte in seinem ersten Match als Trainer des SV Sparkasse Leobendorf einen 2:0-Sieg beim ASV Draßburg. In einer über weite Strecken chancenarmen Begegnung, waren die Gäste aus dem Spiel, die Hausherren aus Standards noch am gefährlichsten. Die Tore für die Niederösterreicher erzielten der zur Halbzeit eingewechselte Debütant Jason Sprinzer (77.) und Marco Sahanek (79.).

Leobendorf will Spiel machen

Die Gäste aus dem Weinviertel, die mit Torhüter Lukas Schwaiger und Mittelfeldmann Marco Sahanek die zuletzt die Generalprobe gegen die Admira Panthers verpassten, starteten, wollten von Beginn an das Spiel machen. Die spielstarke Zentrale sollte das möglich machen, doch Draßburg stand gut und war gegen den Ball sehr aggressiv. "Die guten Möglichkeiten die wir hatten, waren zumeist Abseits", haderte Fürhauser mit dem letzten Pass. Draßburg selber war nur bei Standards gefährlich, da aber so, dass Leobendorf-Keeper Schwaiger einmal eingreifen musste um den Einschlag bei einem Pester-Kopfball zu verhindern. So ging es aber nach chancenarmen 45 Minuten torlos in die Pause.

Debütant wird eingewechselt

Fürhauser reagierte, brachte Debütant Jason Sprinzer für Marco Hofer. Das sollte sich bezahlt machen. Zunächst aber waren es die Burgenländer die mit Fortdauer bei ruhenden Bällen immer gefährlicher wurden. Gerade in der Phase als die Mannschaft von Trainer Michael Porics immer drückender wurde, schlugen die Gäste in Person von Sprinzer zu.

Später Doppelschlag

Nach einer tollen Kombination über die linke Seite zwischen Oliver Pranjic und Fabian Hauer, schlug Zweiterer den Ball mit einer perfekten Flanke in die Mitte wo Sprinzer nur mehr den Kopf hinhalten musste und auf 1:0 stellte (77.). Kurz darauf beinahe der Ausgleich: wieder ein ruhender Ball für Draßburg. Der Schuss Richtung Leobendorf-Tor wird noch abgefälscht, kann von Schwaiger aber gerade noch entschärft werden. Kurz darauf bediente Pranjic den starken Sahanek und der schweißte die Kugel eiskalt ins kurze Kreuzeck (79.) - der Schlusspunkt.

Lukas Fürhauser (Trainer SV Leobendorf):

"Es war das erwartet schwere Spiel zum Auftakt. Wir nehmen die drei Punkte aber sehr gerne mit. Es war ein Start ins Spieljahr, wie wir uns ihn vorstellen. In einer chancenarmen Partie wollten wir das Spiel machen, Draßburg war aus Standards gefährlicher. Gerade in der Phase als wir unter Druck geraten sind, haben wir das Tor gemacht und dann noch gleich eines nachgelegt. Danach haben wir die Partie kontrolliert."

Torfolge: 0:1 (77.) Jason Sprinzer, 0:2 (79.) Marco Sahanek

Gelbe Karten: Muratcehajic (32. Unsportlichkeit), Lemut (73. Unsportlichkeit); Viertl (30. Foul), Miesenböck (62. Foul), Hofer (40. Foul), Mirkovic (49. Unsportlichkeit)

Draßburg: Stadler; Schimandl, Lang, Schuster (90. Federer), Muratcehajic, Pester, Grubesic (84. Sinabel), Lemut (90. Pointner), Markovic (90. Afuah), Rath, Krutzler (80. Marth)

SV Leobendorf: Schwaiger; Lechner, Pranjic, Viertl (69. Baldia), Sahanek (84. Barut), Miesenböck (69. Shousha), Hofer (HZ. Sprinzer), Hauer, Bencun, Fischer, Mirkovic (58. Botic)

333 Zuschauer, Schiedsrichter: Salih Yildirim

