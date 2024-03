Abstiegskampf: SV Oberwart holt wichtigen Sieg gegen FC Mauerwerk

Details Samstag, 02. März 2024 09:58

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Oberwart mit 2:1 gegen FC Mauerwerk gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Klöcher Bau Oberwart. Das Hinspiel war 3:0 für das Heimteam ausgegangen. Oberwart sammelt damit wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während Mauerwerk eine bittere Pille schlucken muss.

Führung für Oberwart

SV Oberwart ging durch Lukas Ried in der 17. Minute in Führung - ein schöner Doppelpass und Ried bleibt eiskalt. Davor gab es für die Oberwarter schon einen Lattenschuss von Radostits. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Oberwart ist optisch überlegen, kann vorerst aber kein zweites Tor machen. Mauerwerk tut sich im Angriffsspiel sehr schwer und hat dann Pech, als Domoraud nur die Latte trifft. Kurz darauf ein Weitschuss von Wessely, doch eine Riesenparade vom Tormann der Gäste verhindert Schlimmeres. Dabei braucht Mauerwerk unbedingt den Ausgleich, aber die Führung von SV Klöcher Bau Oberwart hatte bis zur Pause Bestand.

Mauerwerk verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang erhöht Bernd Kager nach einer Standardsituation für SV Oberwart auf 2:0 (57.). Im weiteren Verlauf hat Mauerwerk noch einmal Pech, als man abermals Aluminium trifft. Kurz vor Ultimo war noch Brooklyn Jacques Barataud zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Mauerwerk Immo verantwortlich (82.) - schön herausgespielt über die Seite. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Klöcher Bau Oberwart den Gast 2:1.

SV Oberwart machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. SV Klöcher Bau Oberwart bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

FC Mauerwerk muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel Mauerwerk in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. FC Mauerwerk Immo muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Regionalliga Ost markierte weniger Treffer als FC Mauerwerk. Mauerwerk musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Mauerwerk Immo insgesamt auch nur einen Sieg und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC Mauerwerk. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

SV Oberwart tritt am Freitag, den 08.03.2024, um 19:00 Uhr, bei SC Neusiedl am See 1919 an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Mauerwerk den Kremser SC.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer FC Mauerwerk): "Ich muss sagen, dass Oberwart absolut verdient gewonnen hat. Meine Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Okay, wir hatten da und dort Pech, aber das ist keine Ausrede. Das war heute deutlich zu wenig."

Aufstellungen:

SV Klöcher Bau Oberwart: Roland Mursits - Marko Dusak, Michael Huber, Bernd Kager, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Stefan Wessely, Dominik Sperl - Thomas Herrklotz (K)



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel, Sebastian Schwarz, Kilian Koch



Trainer: Klaus Guger

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Leon Najdovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Eren Keles, Ali Sahintürk, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Harun Cetin



Ersatzspieler: Zidan Koyun, David Aliloski, Nemanja Radivojevic, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou, Tobias Gabris



Trainer: Ilco Naumoski

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – FC Mauerwerk Immo, 2:1 (1:0)

82 Brooklyn Jacques Barataud 2:1

57 Bernd Kager 2:0

17 Lukas Ried 1:0

Foto: Attila Farkas