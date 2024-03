Dramatik pur! SK Rapid II sichert in letzter Sekunde Punkt bei SR Donaufeld

Details Samstag, 02. März 2024 19:06

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von SR Donaufeld gegen die Reserve von SK Rapid. Damit endet das Top-Spiel der Runde Remis. An Dramatik war die Begegnung nicht zu überbieten. Die Gastgeber lagen vor mehr als 1000 Fans schon mit 2:0 voran, ehe die Hütteldorfer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit noch den Punkt absicherten.

Donaufeld legt vor

Im ersten Durchgang sieht das Publikum eine weitgehend matte Partie. Keines der beiden Teams will einen Fehler machen. Die beste Chance haben die Gäste - ein Kopfball landet an der Latte. Als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, steht es dann 1:0 für die Gastgeber. Dobrica Tegeltija bekommt im Strafraum den Ball und zirkelt ihn in das lange Eck. Das Tor hatte sich abgezeichnet. Dann geht es in die Pause.

Rapid gleicht in letzter Sekunde aus

Im zweiten Durchgang legen beide Teams an Tempo zu. Rapid riskiert mehr, Donaufeld lauert auf Konter. Das Spiel wird auch insgesamt aggressiver. Dann steht es plötzlich 2:0 für die Heimischen. Floris Van Zaanen wird ideal mit einem Laufpass in Szene gesetzt und trifft ins kurze Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt müssen die Gäste riskieren, wenn man die Niederlage noch abwenden. Das Spiel wird dann so richtig verrückt. Yasin Mankan verkürzte für SK Rapid II später in der 89. Minute auf 1:2 - er zieht vom Strafraumeck ab und trifft ins linke Kreuzeck zum 1:2. Geht doch noch etwas für die Gäste? Die Rapidler drücken auf den Ausgleich und sollten belohnt werden. Nikolaus Wurmbrand bekommt das Leder nach einer hohen Hereingabe mit dem Rücken zum Tor. Er lupft den Ball über sich selbst hinweg ins lange Eck. Unglaublich - was für eine Dramatik. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab.

SR Donaufeld bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zuletzt war bei SR Donaufeld der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SK Rapid II 36 Zähler zu Buche. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SK Rapid II zu besiegen.

Nach SK Rapid II stellt SR Donaufeld mit 39 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

SR Donaufeld tritt am kommenden Freitag bei Wiener Sport-Club an, SK Rapid II empfängt am selben Tag ASV Draßburg.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Natürlich ist das sehr ärgerlich, wie das heute passiert ist. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Tunahan Mercan, Dobrica Tegeltija, Antonio Babic, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Felix Orgolitsch, Manuel Wolf, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Sandro Widni, Floris Van Zaanen, Ilija Petkovic, Tobias Fischer, Kevin Sostarits, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Mücahit Ibrahimoglu, Christopher Dibon (K), Nikolaus Wurmbrand, Furkan Dursun, Dennis Kaygin, Furkan Demir



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Eaden Roka, Fabian Eggenfellner, Yasin Mankan, Mouhamed Guèye, Almir Oda



Trainer: Jürgen Kerber

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – SK Rapid II, 2:2 (1:0)

93 Nikolaus Wurmbrand 2:2

89 Yasin Mankan 2:1

77 Floris Van Zaanen 2:0

47 Dobrica Tegeltija 1:0

Foto: AH_Sportfotos | Anja Haller