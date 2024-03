SC Wiener Viktoria verspielt 2:0 Führung gegen den FCM Traiskirchen

Details Samstag, 09. März 2024 18:36

In der 18. Runde der Regionalliga Ost war der FCM Traiskirchen bei Toni Polsters SC Wiener Viktoria zu Gast. Nachdem der FCM Traiskirchen in der Hinrunde mit 4:0 die Wiener Viktoria besiegen konnte, revangierten sich die Wiener und können zumindest einen Punkt über Traiskirchen einfahren! Das Topspiel zwischen 5. und 6. Tabellenplatz endet mit 2:2. Die Wiener Viktoria kann die 2:0 Führung nicht zu Ende spielen und kassiert in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Die Elf von Toni Polster ist trotzdem durchaus zufrieden mit ihrer Leistung, ärgert sich jedoch aufgrund des späten Ausgleichs. Für den FCM Traiskirchen ist das Remis ein voller Erfolg, nachdem man einem 0:2 Rückstand hinterherlief.

Haben nie aufgehört daran zu glauben

"Wir sind sehr zufrieden mit der heutigen Leistung. Es war eine Partie auf Augenhöhe. Nach dem 0:2 war die Mannschaft etwas geschockt, aber wir wussten, dass wir keine schlechte Partie gespielt haben. Wir haben ein bisschen aggressiver gespielt und sind sehr hoch angelaufen", fügte Obmann Trost hinzu. "Wir kamen zu mehr Chancen und durch den Anschlusstreffer um die 80. Minute herum, wurde es nochmal richtig spannend. Dass der Ausgleich noch fällt lag nicht unbedingt auf der Hand, aber wir haben immer an uns geglaubt und wurden belohnt. Mit dem Ergebnis sind wir nach dem Rückstand natürlich zufrieden und sind froh, dass wir den 4. Platz halten konnten. Wir wollen oben mitspielen und da sind solche Spiele gegen die direkten Konkurrenten extrem wichtig", erklärte Trost. "Nächste Woche gegen Marchfeld wird es nicht leichter, da man keinen Gegner unterschätzen darf und wir werden und sehr gut auf dieses Spiel, wie auf jedes andere, vorbereiten.

Gekämpft bis zum Schluss

2:0 war die Elf von Toni Polster in Führung und trotzdem reicht es am Ende nur für ein Remis. Nachdem die Wiener Viktoria durch Daniel Höbling in Spielminute 36 mit 1:0 in Führung ging, verwalteten sie diese Führung bis hin zur Pause. Nach der Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten und Goalgetter Dominik Rotter erzielte kurz nach der Pause die 2:0 Führung für die Hausherren. Die geschockten Traiskirchener mussten sich wieder fangen, gaben sich aber nicht auf. In der 81. Spielminute machte Jude Malu Kelo Ma Ndumu die Partie nochmals spannend und verkürzte auf 1:2 aus Sicht von Traiskirchen. Die Niederösterreicher wussten, dass mehr möglich war und liefen weiterhin hoch an! Ein letzter Eckball sollte die Erlösung bringen und so war es! In der 92. Spielminute erzielte Jude Malu Kelo Ma Ndumu seinen Doppelpack und fixierte den 2:2 Endstand. Fassungslos war die Mannschaft von der Wiener Viktoria und am Boden zerstört. Durch das Remis verweilen die Traiskirchener auf Platz 4, dicht gefolgt von der SC Wiener Viktoria und den Young Violets. Nächste Woche wartet mit dem FC Marchfeld Donauauen ein weiteres schwieriges Los und die Wiener Viktoria empfängt die TWL Elektra.

Aufstellung:

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Philipp Knasmüllner, Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Fränz Sinner, Borisz Grozdic, Roman Yalovenko, Claudiu Golopenta



Trainer: Anton Polster

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Benoit Onambele Baulay, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Maduma Roberto, Patrick Mijatovic



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Julian Mihalits, Marc Helleparth, Marvin Trost, Amar Helic, Jude Malu Kelo Ma Ndumu



Trainer: Johann Kleer