Kein Sieger bei Krimi zwischen TWL Elektra und FavAC

Details Freitag, 08. März 2024 23:28

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis des Favoritener Bezirksderbys von TWL Elektra gegen FavAC. Der vermeintlich leichte Gegner war FavAC mitnichten. Favoritner AthletikClub kam gegen Team Wiener Linien Elektra zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte Favoritner AthletikClub die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.





Enge Partie

Beide Teams agieren zurückhaltend im ersten Durchgang. Keine Mannschaft will einen Fehler machen - dafür geht es um zu viel. Nach den ersten 45 Minuten ging es für TWL Elektra und FavAC ohne Torerfolg in die Kabinen. Team Wiener Linien Elektra stellte das 1:0 sicher (65.). Jetzt ist der Favoritener AC gefordert, wenn man die Niederlage abwenden will. In der 77. Minute brachte Benjamin Mustafic den Ball im Netz des Gastgebers unter - Turan Aydin steckt den Ball super durch für Benjamin Mustafic, er muss den Ball nur am Torhüter vorbeischieben. Schließlich gingen TWL Elektra und Favoritner AthletikClub mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Team Wiener Linien Elektra in der Tabelle auf Platz zehn. Sechs Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat TWL Elektra derzeit auf dem Konto.

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von FavAC derzeit nicht. Zwei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Favoritner AthletikClub entschied kein einziges der letzten 13 Spiele für sich.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt Team Wiener Linien Elektra bei SC Wiener Viktoria an, schon einen Tag vorher muss FavAC seine Hausaufgaben bei SV Klöcher Bau Oberwart erledigen.

Stimme zum Spiel:

Douzhgar Kadir (Trainer FavAC): "Wir sind zufrieden, dass wr heute einen Punkt vom Raxplatz mitgenommen haben. aber wir sind mega stolz auf diese Leistung heute. Wir waren wir wieder da! Mit Herz, Leidenschaft und Feuer. Und 4 punkte aus 2 Bezirksduellen ist keine schlechte Bilanz."

Aufstellungen:



TWL Elektra: Ertan Uzun - Lukas Grgic, Leo Maros, Kristian Babic, Christoph Ochrana - Patrick Salomon (K), Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Emre Yilmaz, Ali Diyar Alaca, Hakan Gökcek



Ersatzspieler: Nikola Sarcevic, Alexander Krammer, Manuel Gager, Raphael Grabmüller, Romario Cekaj, Filip Drljepan



Trainer: Herbert Gager

FavAC: Stevica Zdravkovic (K), Marko Stevanovic, Niklas Immanuel Alozie, Alphonse Denis Soppo, Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Marc Ortner, Zvonimir Ziger, Cem Üstündag, Benjamin Mustafic, Antonio Vidovic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Zoran Mihailovic, Turan Aydin, Kader Bamba, Viktor Petrovic, Abdelrahman Shousha



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – Favoritner AthletikClub, 1:1 (0:0)

77 Benjamin Mustafic 1:1

65 Hakan Goekcek 1:0