Zwei Strafstöße lassen Leobendorfer gegen junge Austrianer jubeln!

Details Sonntag, 10. März 2024 09:13

"Es war in Summe ein gutes Spiel von beiden Teams, in dem jeder seine Phasen hatte, in denen er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Am Ende geht der Sieg aus meiner Sicht aber durchaus in Ordnung, wenngleich er aufgrund der zwei Elfmeter und des späten Zeitpunkts natürlich auch ein wenig glücklich war". SV Sparkasse Leobendorf-Sportchef Michael Tackner sprach nach dem knappen 2:1-Heimsieg seiner Mannschaft gegen die Young Violets Austria Wien von einem wichtigen Sieg, konnte man doch so den Anschluss an die Spitzenteams halten.

Leobendorf überlegen

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und die Young Violets ohne Torerfolg in die Kabinen. Die knapp 300 Zuschauer sahen zuvor aber eine starke Leistung ihrer Heimmannschaft, die immer wieder zu Möglickeiten kam. Zwei hundertprozentige Chancen ließ man aber liegen und so ging es mit 0:0 in die Kabine. "Aus der Überlegenheit hätten wir mehr machen können bzw. müssen", war sich Tackner bewusst.

Gäste schlagen zu

Das sollte sich kurz nach Wiederbeginn dann jedoch rächen. "Wir haben nach Wiederanpfiff nicht so den Zugriff ins Spiel gehabt und sind dafür schnell bestraft worden." In der 49. Minute wurde Marcel Stöger mit einem geschickten Lochpass in die Tiefe geschickt und konnte den Ball am herauseilenden Lukas Schwaiger vorbei zur Gästeführung spitzeln. "Danach haben wir ein wenig gebraucht, bis wir wieder zu unserem Spiel gefunden haben. In dieser Phase hätten wir auch das 0:2 fangen können", merkte Tackner eine heikle Phase in der Partie an.

Zweimal vom Punkt erfolgreich

Der Gegner half beim Comeback aber mit. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde Marco Sahanek im Strafraum gelegt. Der Gefoulte trat selber zum Strafstoß an und scheiterte beim ersten Versuch an Gäste-Keeper Kenan Jusic. Sein Glück war, dass der Ball jedoch wieder zu ihm sprang und er den Nachschuss zum Ausgleich einnetzen konnte (65.). Danach war es ein ständiges hin und her bis tief in der Nachspielzeit erneut ein Elfmeterpfiff nach Handspiel im Strafraum der Gäste zu einem Elfmeter für Leobendorf führte. Diesmal trat Oliver Pranjic an und versenkte zum 2:1-Heimsieg der Leobendorfer (90.+7).

Nächster Prüfstein für SV Sparkasse Leobendorf ist der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf (Freitag, 20:00 Uhr). Die Young Violets Austria Wien misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SK Rapid (19:30 Uhr).

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – Young Violets Austria Wien, 2:1 (0:0)

97 Oliver Pranjic 2:1

65 Marco Sahanek 1:1

49 Marcel Stoeger 0:1