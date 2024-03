Kein Sieger beim kleinen Wiener Derby zwischen den Young Violets und Rapid II

Details Freitag, 15. März 2024 22:16

In der 19. Runde der Regionalliga Ost heißt es mal wieder Derbytime. Doch diesmal sind die jungen Akteure im Mittelpunkt. Nachdem sich in Hütteldorf die Mannschaft von Rapid mit 3:2 durchsetzen konnten, sind diesmal die jungen Veilchen heiß auf den Sieg. Für die Rapidler heißt es jedoch weiterhin Gasgeben, um die Tabellenführung nicht an Krems zu verlieren. Beide Mannschaften starteten mit U17-Spielern und so konnten auch ganz junge Spieler ihre ersten Erfahrungen sammeln und ihre indivduelle Klasse auf dem Platz unter Beweis stellen.

Erneut viele junge Spieler am Platz

"Mit dem Punkt sind wir im Endeffekt sehr zufrieden, obwohl wir die Partie in manchen Situationen auch für uns entscheiden hätten können", berichtet Sportlicher Akademieleiter Bernd Takacs. "Wir kennen unsere Stärken und vor allem die jungen können sich gegen gute Mannschaften sehr stark weiterentwickeln. Unser Ziel ist es natürlich weiterhin auch die jungen Spieler viel zu integrieren und ihnen so viel Praxis wie möglich zu bieten", erklärte Manuel Takacs. "Den Punkt nehmen wir gegen den Tabellenführer gerne mit und vor allem für die jungen Veilchen ist es ein weiterer Meilensteil. Natürlich schauen wir auch auf die Tabelle, aber wir fokussieren und definitiv auf die Spielerentwicklung", fügte Takacs hinzu. "Nächste Woche gegen den Wiener Sport-Club dürfen weitere junge Spieler auf den Platz, da wir auf einige unserer Spieler verzichten müssen. Es wird sicherlich nicht leicht gegen den Sportclub, aber wir freuen uns vor so einer Kulisse auftreten zu dürfen", erklärte Takacs.

Zu wenig für den Sieg

Beide Mannschaften gingen die Partie ruhig an und riskierten in den Anfangsminuten nicht zu viel! Die Hütteldorfer waren jedoch von Anfang an besser in der Partie und erspielten sich einige gute Chancen, welche sie nicht verarbeiten konnten. Hin und wieder kamen auch die jungen Veilchen über Umschaltmomente nach vorne, allerdings mangelte es da beim Abschluss. Der Routinier Hosiner brachte immer wieder Schwung nach vorne und konnte einige Spieler im wieder motivieren und aufmuntern. Mit 0:0 ging es in die Kabinen und auch in Halbzeit zwei fehlten auf beiden Seiten die klaren Torchancen. Rapid fand wieder etwas besser in die Partie, fand aber durch die kompakte Abwehr der jungen Veilchen keine Lücke und muss sich am Ende mit dem Unentschieden zufrieden geben. Die Rapidler stehen weiterhin auf Platz eins und bleiben aufgrund des Unentschieden in Krems auch Tabellenführer. Für die Young Violets geht es nächste Woche zum Wiener Sport-Club und Rapid II spielt beim FCM Traiskirchen.

Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher - Aleksa Ilic, Fabian Jankovic, Petar Markovic - Osman Abdi, Mikolaj Sawicki, Philipp Maybach, Marcel Stöger, Marijan Österreicher - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Stefan Blazevic, Lorian Metaj, Dominik Nisandzic, Luka Izderic, Aron Mester, Konstantin Aleksa



Trainer: Mag. Stephan Helm

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Eaden Roka, Dominic Vincze, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl, Philipp Wydra, Christopher Dibon (K), Nikolaus Wurmbrand, Dennis Kaygin, Furkan Demir, Amin Gröller



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Fabian Eggenfellner, Mücahit Ibrahimoglu, Yasin Mankan, Mouhamed Guèye, Almir Oda



Trainer: Jürgen Kerber