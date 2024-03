Lang-Dreierpack bei ASV Draßburgs Sieg über SC Neusiedl/S.

Details Samstag, 30. März 2024 08:57

"Die Leistung war absolut nicht in Ordnung. So ist der Flow durch den guten Start ins Frühjahr wieder komplett dahin", ägerte sich Stefan Rapp nach der 1:3-Derbyniederlage beim ASV Draßburg maßlos. Der Tabellenvorletzte feierte nicht nur einen absolut verdienten Heimerfolg, der zweite Sieg in Folge, sondern auch seinen Dreifachtorschützen und "Vater des Erfolgs", Niklas Lang.

Wind und Standards lassen Neusiedl kämpfen

"Wir hatten sehr mit dem Wind zu kämpfen aber die Zweikampfbereitschaft war absolut nicht da", sah Rapp nicht nur die äußeren Bedingungen als Grund für den schwachen Auftritt seiner Mannschaft. Draßburg nahm das Selbstvertrauen durch den Auswärtssieg bei Mauerwerk mit in die Partie. Neusiedl wäre dennoch beinahe in Führung gegangen, eine abgerissene Flanke küsste das Lattenkreuz, mehr Zufall als gewollt und wohl vom Wind begünstigt. Besser machten es die Hausherren.

Lang mit Doppelpack

Niklas Lang brachte war mit einem Kopfball nach einem weiten Freistoß und einem quergelegten Kopfball ebenfalls per Kopf zur Stelle und brachte Draßburg in Führung (29.). Das 2:0 resultierte aus einem Freistoß, der von den Gästen eigentlich schon geklärt wurde. Trotzdem kam noch ein Stanglpass von rechts in die Mitte und dort musste Lang nur mehr einschieben (41.). "Absoluter Wahnsinn wie du dich da zweimal so schwach anstellen kannst", ärgerte sich Rapp. Mit der Führung für Draßburg ging es in die Halbzeitpause.

Nur kurz Hoffnung

In der 49. Minute kam Neusiedl am See zum Anschlusstreffer, als Marcel Toth vor 330 Zuschauern zur Stelle war und neue Hoffnung ins Spiel der Gäste brachte. Knapp 10 Minuten später war die aber auch schon wieder dahin. Niklas Lang sorgte nach einem Konter für das 3:1 für ASV Draßburg und entschied damit die Partie. "Da kommst du gut aus der Pause raus, machst das 1:2 und läufst dann so unbeholfen in einen Konter."

Stefan Rapp: "Wir waren weder im Kopf präsent, noch in den Zweikämpfen aggressiv genug. Wenn du dein Spiel aufgrund des Windes nicht so aufziehen kannst, musst du aber beides sein. Die Niederlage ist richtig enttäuschend, ist der Flow der ersten Runden durch die zwei Niederlagen jetzt komplett dahin und wir laufen wieder Gefahr in den Abstiegskampf zu geraten."

Nächster Prüfstein für ASV Draßburg ist Favoritner AthletikClub (Freitag, 19:30 Uhr). SC Neusiedl am See 1919 misst sich am selben Tag mit der Young Violets Austria Wien (19:00 Uhr).

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – SC Neusiedl am See 1919, 3:1 (2:0)

60 Niklas Lang 3:1

49 Marcel Toth 2:1

41 Niklas Lang 2:0

28 Niklas Lang 1:0