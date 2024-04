Abstiegskampf pur! FC Mauerwerk verschießt Elfer zum möglichen Sieg über SCU Ardagger

Details Samstag, 06. April 2024 19:42

Am Samstag trennten sich FC Mauerwerk Immo und der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf unentschieden mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Matte Partie

Dabei hätte die Partie ganz anders verlaufen können. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Dabei treffen die Gastgeber zur Führung, das Tor wird aber wegen Abseits aberkannt. Zum Unmut von Trainer Ilco Naumoski. Dann geht es in die Pause.

Hammer bringt Ardagger-Führung, Mauerwerk verschießt Elfer

Im zweiten Durchgang ist das Spiel flotter. Für das erste Tor sorgte schließlich Neuzugang Toprak Ilke Galitekin. Er zieht aus 20 Metern ab und sein Hammer passt punktgenau ins Kreuzeck - was für ein Tor. Jetzt ist Mauerwerk gefordert. Man riskiert mehr und kommt prompt zum Ausgleich. In der 67. Minute erzielte Ertugrul Tuysuz das 1:1 für FC Mauerwerk - er trifft per Abstauber. Dann wird das Spiel so richtig dramatisch. Zunächst wird eine Aktion im Strafraum von Ardagger als Schwalbe gewertet, kurz darauf zeigt der Schiri aber dann doch auf den Elfmeterpunkt. Kapitän Domoraud tritt an, doch sein viel zu schwach geschossener Elfer geht an die Stange und von dort wird er nicht mehr zur Gefahr. Mauerwerk vergibt also die Riesenchance auf drei Punkte. In der Schlussphase wollen beide Teams die Entscheidung, das Spiel endet aber 1:1. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Tabellenletzte und Ardagger/Viehdorf spielten unentschieden.

Mauerwerk muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der Gastgeber geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 16, mittlerweile hat man Platz zwölf der Rückrundentabelle inne. Insbesondere an vorderster Front liegt bei FC Mauerwerk Immo das Problem. Erst 17 Treffer markierte FC Mauerwerk – kein Team der Regionalliga Ost ist schlechter. Mauerwerk verbuchte insgesamt zwei Siege, neun Remis und elf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich FC Mauerwerk Immo weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Gast bisher ein. Der Ardagger/Viehdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Im Angriff von Ardagger/Viehdorf herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, acht Remis und zehn Niederlagen hat der Ardagger/Viehdorf derzeit auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam Ardagger/Viehdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

FC Mauerwerk tritt am kommenden Freitag bei FCM Flyeralarm Traiskirchen an, der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf empfängt am selben Tag SC Neusiedl am See 1919.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Was soll ich sagen. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Der Schiedsrichter hat uns zunächst ein reguläres aberkannt und dann einen Elfer nicht gegeben. Stattdessen gibt es eine Gelbe für einen Spieler, der jetzt gesperrt ist. Was soll ich noch sagen. Wir werden für unsere Leistung einfach nicht belohnt."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Eren Keles, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Tobias Gabris, Maksym Yesyp, Leon Najdovski



Ersatzspieler: Zidan Koyun, Arian Benjamin Bilic, Zak Borenyi Amantana, Freud Codjo Gnindokponou, Sandro Kristianidi, David Aliloski



Trainer: Ilco Naumoski

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler (K) - Gabriel Spreitzer, Toprak Ilke Galitekin, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Elias Reickersdorfer, Alexander Weinstabl, Sebastian Weniger, Dusan Zuza, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, 1:1 (0:0)

67 Ertugrul Tuysuz 1:1

57 Toprak Ilke Galitekin 0:1