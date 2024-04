TWL Elektra dreht Partie gegen Kremser SC im eigenen Stadion

Details Freitag, 05. April 2024 23:47

In der 22. Runde der Regionalliga Ost war der Kremser SC zu Gast bei der TWL Elektra. Beide Mannschaften sind gerade nicht in Top-Form und möchten in dieser Runde Punkte wieder gut machen. Vor allem die TWL Elektra wird alles geben, um ihren ersten Dreier in der Rückrunde einfahren zu können. Die Kremser wollen ebenso den Anschluss nach oben nicht verlieren und müssen ihre Patzer gegen einerseits Mauerwerk und andererseits dem FavAC wieder gut machen. In der Hinrunde konnten die starken Kremser die Partie mit 3:1 für sich entscheiden und wollen auch in Wien drei Punkte einfahren und die Konkurrenz von Donaufeld und Rapid II näher kommen.

Wechsel brachten frischen Wind

"Mit dem Sieg sind wir natürlich zufrieden und aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch nicht ganz unverdient", erklärte Trainer Herbert Gager. "Krems war in Halbzeit eins etwas besser und konnte das 1:0 erzielen. In der Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt und haben auch einige Wechsel vorgenommen, welche frischen Wind in die Partie brachten", fügte Trainer Gager hinzu. "Wir waren die bessere Mannschaften und konnten über weite Strecken die Partie bestimmen. Die Wechsel haben Wirkung gezeigt und die Kremser waren nicht mehr richtig in der Spur. Spät aber doch konnten wir den Ausgleich erzielen und ein wenig überraschend sogar die Partie drehen", erklärte Trainer Gager. "Mit den drei Punkten und dem ersten Sieg im Frühjahr sind wir natürlich sehr zufrieden und nun warten in den nächsten Wochen drei schwierige Partien auf uns. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir jede Partie mitspielen werden und auch den ein oder anderen Punkt mitnehmen können", fügte Trainer Herbert Gager hinzu.

Starke zweite Halbzeit reicht für drei Punkte

Beide Mannschaften startete ruhig in die Partie und tasteten sich vorsichtig an den Gegner heran. Schlussendlich waren es die Kremser die die Oberhand über die Partie gewannen und diese in der 25. Spielminute ausnutzen konnten und mit 1:0 in Front gehen konnten. Nach dem Rückstand waren die Hausherren etwas besser in der Partie und kamen auch zu ein paar Chancen, dennoch behielten die Gäste die Kontrolle über die Partie und brachten die 1:0 Führung in die Halbzeitpause. Nach der Pause waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und konnten vor allem durch die Wechsel mehr Akzente nach vorne setzen. In der 75. Minute machte sich die harte Arbeit der Hausherren nach vorne bezahlt und so konnte Josip Francesevic das 1:1 erzielen. Die TWL Elektra gab weiterhin Gas und erspielte sich weitere Chancen. In Minute 81 konnte Hakan Gökcek die Hausherren sogar in Führung bringen und den ersten Sieg im Frühjahr für die TWL fixieren.

TWL Elektra: Ertan Uzun - Lukas Grgic, Leo Maros, Kristian Babic, Filip Drljepan - Patrick Salomon (K), Hamid Aminpur, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Ali Diyar Alaca, Romario Cekaj



Ersatzspieler: Nikola Sarcevic, Alexander Krammer, Manuel Gager, Raphael Grabmüller, Volkan Yilmaz, Hakan Gökcek



Trainer: Herbert Gager

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Felix Nachbagauer, Michal Vrana, Jannick Schibany, Armin Trkic, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel