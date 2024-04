SC Wiener Viktoria holt bei Rapid II einen Zähler

Details Sonntag, 07. April 2024 20:28

"Der Kader ist wirklich an der Grenze aber heute haben die Jungs nochmals alles rausgehaut." Nach zuletzt unzufriedenstellenden Ergebnissen holte der SC Wiener Viktoria mit einem 1:1 bei Rapid II einen enorm wichtigen Zähler, auch um die eigenen Saisonziele im Fokus behalten zu können. Ex-Rapidler Schobesberger sorgte kurz nach der Pause für die Führung der Polster-Elf (49.), Mücahit Ibrahimoglu gelang zu Beginn der Rapid-Viertelstunde aber noch der schlussendlich verdiente Ausgleich (74.).

Spiel auf Augenhöhe

Im ersten Durchgang gab es zwar keine Tore zu verzeichenen, beide Mannschaften zeigten aber richtig guten Fußball und lieferten sich einen großartigen Fight. "Wir haben auf ein 4-3-2-1 umgestellt und damit sehr gut agiert", war Viktoria-Co-Trainer Kurt Castek mit der Vorstellung seiner Mannschaft sehr zufrieden. In Summe chancenarm und trotzdem attraktiv ging die erste Halbzeit mit einem 0:0 in die Kabine.

Ex-Rapidler schlägt zu

Kurz nach Wiederanpfiff waren es die Gäste, die für das erste Highlight an diesem Tag sorgten. Just der ehemalige Rapidler in den Reihen der Polster-Elf, Philipp Schobesberger, erzielte vor 350 Zuschauern das 1:0 (49.). Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite kam ein scharfer Stanglpass in die Mitte und der Routinier musste nur mehr einschieben.

Rapid erhöht Tempo

Das wollte sich der Tabellenführer auf keinen Fall gefallen lassen und erhöhte ab dann das Tempo. "Wahnsinn wie die (Anm. Rapid II) auch im dritten Spiel innerhalb einer Woche so das Tempo anziehen können. Wir mussten in dieser Phase der hohen Intensität der ersten 70 Minuten Tribut zollen", war Castek beeindruckt. Und die Gastgeber kamen auch zum Ausgleich. In Minute 74 hatte SK Rapid II den Ausgleich parat. Ibrahimoglu traf nach einer Flanke zum 1:1. Danach hätten die Hausherren auch noch den Siegtreffer erzielen können, Arnberger im Kasten der Gäste hielt diesen aber für den Rest der Partie sauber. Am Ende trennten sich der Tabellenprimus und Wiener Viktoria schiedlich-friedlich.

SK Rapid II tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:00 Uhr, bei FC Marchfeld Donauauen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Wiener Viktoria Wiener Sport-Club.

SK Rapid II: Laurenz Orgler, Eaden Roka, Dominic Vincze, Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic, Tobias Hedl (K), Philipp Wydra, Nicolas Bajlicz, Dennis Kaygin, Mouhamed Guèye, Amin Gröller



Ersatzspieler: Benjamin Göschl, Fabian Eggenfellner, Mücahit Ibrahimoglu, Yasin Mankan, Furkan Demir, Daris Djezic



Trainer: Jürgen Kerber Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Fränz Sinner, Borisz Grozdic, Arthur Vozenilek, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Philipp Knasmüllner, Roman Yalovenko, Gustavo Eduardo Castilho Silva



Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: SK Rapid II – SC Wiener Viktoria, 1:1 (0:0)

74 Muecahit Ibrahimoglu 1:1

49 Philipp Schobesberger 0:1