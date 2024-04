Gerstl rettet Wiener Sport-Club einen Punkt bei SC Wiener Viktoria

Details Samstag, 13. April 2024 21:57

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SC Wiener Viktoria und Wiener Sport-Club mit 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war SC Wiener Viktoria mitnichten. Wiener Viktoria kam gegen Wiener Sport-Club zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte für Wiener Sport-Club mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Vorerst keine Tore

Schon im ersten Durchgang sieht das Publikum eine muntere Partie mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Für Tore reicht es allerdings nicht. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

WSC legt vor

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Gäste. Miroslav Beljan war vor 272 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (54.) - er verwertet eine Hereingabe von rechts, die nur halbherzig geklärt wird, eiskalt aus kurzer Distanz. Mit der Führung im Rücken wollen die Hernalser nachlegen. Daraus wird aber nichts. Für das erste Tor von Wiener Viktoria war Nikolaj Sinik verantwortlich, der in der 62. Minute das 1:1 besorgte - er wird am Elfmeterpunkt freigespielt und vollendet flach ins Eck zum Ausgleich. Dann legen plötzlich die Viktorianer vor. Gustavo Eduardo Castilho Silva brachte der Heimmannschaft nach 76 Minuten die 2:1-Führung. Damit ist das Spiel gedreht. Jetzt werfen die Gäste alles nach vorne. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Florian Gerstl zum 2:2 (98.) Wiener Sport-Club vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen SC Wiener Viktoria und Wiener Sport-Club pari.

Wiener Viktoria ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr SC Wiener Viktoria bisher ein. In acht ausgetragenen Spielen kam Wiener Viktoria in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Wiener Sport-Club in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit diesem Unentschieden verpasste Wiener Sport-Club die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der Gast den siebten Platz. Auch wenn SC Wiener Viktoria mit sechs Niederlagen seltener verlor, steht Wiener Sport-Club mit 34 Punkten auf Platz sieben und damit vor Wiener Viktoria.

Am kommenden Samstag tritt SC Wiener Viktoria bei FC Mauerwerk Immo an, während Wiener Sport-Club einen Tag zuvor FC Marchfeld Donauauen empfängt.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Wir waren die ersten 20 Minuten nicht gut im Spiel, haben in der Zeit der Viktoria zu viel Raum gelassen. Nach und nach haben wir jedoch zu unserem Spiel gefunden und sind in Führung gegangen. Dann haben wir es verabsäumt unsere Chancen zu nutzen, ob beim Stand von 1:0 oder auch nach dem 1:2-Rückstand. Wir müssen in der letzten Konsequenz, im letzten Drittel effizienter sein, so nehmen wir am Ende noch das X mit."

Aufstellungen:

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Fränz Sinner, Philipp Knasmüllner, Arthur Vozenilek, Paul Sahanek - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Friedrich Prochazka, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Patrick Wessely, Kenan Basagic, Said Nurzad



Trainer: Anton Polster

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Philipp Haas, Luka Gusic (K), Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Lucas Pfaffl, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Florian Gerstl, Felix Kerber, Dominik Akrap, Hannes Küng, Pascal Macher



Trainer: Edvin Merdzic

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – Wiener Sport-Club, 2:2 (0:0)

98 Florian Gerstl 2:2

76 Gustavo Eduardo Castilho Silva 2:1

62 Nikolaj Sinik 1:1

54 Miroslav Beljan 0:1

Fotos: Josef Parak