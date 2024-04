Rot für Trainer, Gelb-Rot für Spieler: Kremser SC luchst SR Donaufeld Punkt ab

Details Samstag, 13. April 2024 22:25

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis des Verfolgerduells zwischen SR Donaufeld und dem Kremser SC 1:1. Der Kremser SC kam gegen SR Donaufeld zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden. Damit liegt Donaufeld als Tabellenzweiter sieben Runden vor Schluss fünf Punkte hinter Tabellenführer Rapid. Möglicherweise war diese Runde schon das Meisterstück zugunsten der jungen Hütteldorfer.

Kampftbetonte Partie

Die beiden Teams starten nervös ins Spiel. Man merkt, dass es um viel geht. Für die Donaufelder geht es darum, Rapid II nicht davonziehen zu lassen, für Krems geht es darum, den Anschluss an die Top-2 nicht ganz zu verlieren, immerhin bleibt man im Frühjahr bisher doch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nach sieben Minuten der erste Abschluss der Gastgeber, doch das Leder geht klar drüber. Nach knapp einer Viertelstunde auch der erste Abschluss der Gäste, doch keine Probleme für den Donaufelder Schlussmann. Ehe der Schiedsrichter Manuel Baumann die Protagonisten zur Pause bat, traf Felix Nachbagauer zum 1:0 zugunsten des Kremser SC (40.) - er zieht von der linken Seite aus rund 20 Metern ab und das Leder passt punktgenau ins lange Eck - tolles Tor und unhaltbar für den Goalie. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Donaufeld gleicht aus

Im zweiten Durchgang agiert Donaufeld offensiver. Man merkt, es braucht heute mehr Offfensivkraft als zuletzt, um Tore zu erzielen. Man nähert sich auch immer wieder dem gegnerischen Tor an, doch für einen Treffer reicht es vorerst nicht. Dann ist es aber so weit. Für das 1:1 von SR Donaufeld zeichnete Felix Orgolitsch verantwortlich (75.) - er wird schön in Szene gesetzt, kann seinen Gegenspieler im Laufduell abschütteln und schiebt den Ball ins Tor. Damit ist wieder alles offen. In der Schlussphase wird es hitzig, bei Krems wird Trainer Thomas Flögel mit Rot vom Platz gestellt - er dürfte sich wohl zu lautstark beim Schiedsrichter beschwert haben, bei Donaufeld muss in der Nachspielzeit Schneider mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von SR Donaufeld mit dem Kremser SC kein Sieger ermittelt.

SR Donaufeld bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Mit 55 geschossenen Toren gehören die Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der Regionalliga Ost. SR Donaufeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. SR Donaufeld blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt der Kremser SC den vierten Platz in der Tabelle ein. Elf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der Kremser SC momentan auf dem Konto. Vor sechs Spielen bejubelte der Kremser SC zuletzt einen Sieg.

SR Donaufeld tritt am kommenden Freitag bei Team Wiener Linien Elektra an, der Kremser SC empfängt am selben Tag ASV Draßburg.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme mit der Positionierung, im zweiten Durchgang hat das aber gut geklappt und wir waren leider im Abschluss zu unkonkret - nichtsdestotrotz bin ich mit der Leistung zufrieden, wir spielen eine sehr gute Saison."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Manuel Wolf, Merzak Bouguerzi, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Tunahan Mercan, Sandro Widni, Dobrica Tegeltija, Georgios Firiaridis, Tobias Fischer, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Simon Temper, Michal Vrana, Jannick Schibany, Armin Trkic



Trainer: Thomas Flögel

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – Kremser SC, 1:1 (0:1)

75 Felix Orgolitsch 1:1

40 Felix Nachbagauer 0:1

Fotos: Anja Haller / AH Sportfotos