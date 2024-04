SCU Ardagger und SV Oberwart teilen sich die Punkte bei torlosem Remis

Details Montag, 29. April 2024 14:19

In der 25. Runde der Regionalliga Ost war der SV Oberwart zu Gast bei den Männern vom heimstarken SCU Ardagger. Die Mannschaft von SCU Ardagger benötigt dringend Punkte, um einem möglichen Abstand zu entgehen, währenddessen auf der anderen Seite die Oberwarter in Ardagger gegen einen direkten Konkurrenten sehr gerne Punkte mitnehmen würden. Die derzeit formschwachen Spieler vom SCU Ardagger konnten im Frühjahr noch keinen Dreier einfahren und wollen gegen den direkten Konkurrenten aus Oberwart erfolgreich sein. Nachdem man auch letzte Woche gegen den FavAC keine Punkte sammeln konnte, ist es an der Zeit den ersten Dreier in der Rückrunde zu sammeln und dem Abstieg noch irgendwie zu entkommen.

Zwei Punkte verloren

"Wir waren insgesamt in der Partie die bessere Mannschaft, aber trotzdem war es auf beiden Seiten eine chancenarme Partie. Vor allem in Halbzeit eins gab es fast keine Torchance und wenn dann nur über eine Standardsituation. Mit dem Punkt sind wir nicht zufrieden, wollen jedoch noch nicht aufgeben", erklärte Obmann Stv. Seba. "Wir waren in der zweiten Halbzeit gefährlicher vor dem Tor, konnten aber keine Chance in ein Tor umwandeln. Mit dem Unentschieden sind wir keineswegs zufrieden, weil wir jetzt noch mehr Punkte Rückstand haben und es noch immer nicht fix ist, wie viele Absteiger es geben wird. Trotzdem müssen wir jetzt nach vorne schauen und die guten Chancen, die wir uns erspielt haben in der nächsten Partie nutzen und aus unseren Fehlern lernen. Wir sind noch immer zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen und wollen uns nächste Woche gegen Krems nochmals unter Beweis stellen", betonte Obmann Stv. Seba.

Chancenarme Partie endet mit Remis

Beide Mannschaften sind im Kampf um den Klassenerhalt mitten drinnen und wollen aus dieser Partie Kapital schlagen. Für den SCU Ardagger ist es fast sogar ein Sechs-Punkte-Spiel, um die Konkurrenz einzubremsen und selbst punkten zu können. Die Partie startete auf beiden Seiten recht unspektakulär. Beide Teams standen sehr defensiv und die Gäste versuchten ein paar Akzente nach vorne zu setzen, wollten jedoch auch nicht zu viel riskieren. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit waren die Hausherren nach dem Seitenwechsel besser in dr Partie und konnten sich mehrere Chancen erabeiten. Auf beiden Seiten fehlten jedoch die Großchancen und keine Mannschaft wollte es riskieren einen Fehler zu machen und in Rückstand zu geraten. Am Ende steht auf beiden Seiten die null und beide Mannschaften, aber vor allem der SV Oberwart kann sich mit dem Remis zufrieden ausgeben.

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Elias Reickersdorfer, Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch - Gabriel Spreitzer, Maximilian Kerschner, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Toprak Ilke Galitekin, Alexander Weinstabl, Thomas Grubhofer, Jakob Köstler, Dusan Zuza



Trainer: Michael Unterberger

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Sebastian Schwarz, Michael Huber, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Thomas Herrklotz, Erik Csaba Burai, Adam Bendeguz Horvath, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger