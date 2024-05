FCM Traiskirchen triumphiert mit 5:2 gegen SV Oberwart

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:26

"Wir haben schon im Voraus gewusst, dass wir entweder hoch gewinnen oder verlieren. Zum Glück ist uns Ersteres gelungen." In den Reihen des FCM Flyeralarm Traiskirchen war die Erleichterung nach dem klaren 5:2-Auswärtssieg beim SV Klöcher Bau Oberwart deutlich zu hören. So auch von "Co" Drazen Grujicic. In einem Spiel, das reich an Toren und aufregenden Momenten war, setzten sich letztendlich Gäste aus Niederösterreich deutlich durch.

Auf Gäste-Führung folgt 35 Meter-Tor

Die Gäste fanden schnell in die Partie, die ersten Abschlussversuche hatten aber die Hausherren zu verzeichnen. Sebastian Schwarz prüfte erstmals Traiskirchen-Keeper Dmitrovic, wenig später schoss Rajko Rep über das Tor. Besser machte es wenig später Traiskirchen. Nadir Ajanovic vollendete einen schnellen Angriff über mehrere Stationen und einem Fehlpass der SV Oberwart-Verteidigung aus knapp 11 Metern zur frühen Führung (14.). SV Oberwart antwortete prompt und erzielte in der 17. Minute durch Lukas Ried aus knapp den Ausgleich, nachdem ein Fehler von Dmitrovic ausgenutzt wurde. Doch die Freude währte nicht lange, denn Marc Helleparth brachte die Gäste in der 26. Minute erneut in Führung, nachdem er sich den Ball nach einer Ecke zurechtlegte und präzise ins linke untere Eck abschloss.

Traiskirchen dominiert die zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte FCM Traiskirchen seine dominante Leistung fort. In der 49. Minute baute Marc Helleparth die Führung nach einem Konter auf 3:1 aus, was die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte. Deniz Pehlivan erweiterte in der 52. Minute den Vorsprung auf 4:1, als er an Marton Horvath cool vorbeischob, bevor Nadir Ajanovic mit seinem zweiten Tor des Abends in der 58. Minute den Sieg praktisch besiegelte. Nach einer Stunde war schon alles klar. SV Oberwart zeigte Charakter und kämpfte weiter, was in der 80. Minute durch ein Tor von Thomas Herrklotz zum 2:5 belohnt wurde. Dieser Treffer, resultierend aus einer Traumflanke ins linke obere Eck, war jedoch nur ein kleiner Trost für die Heimmannschaft.

Trotz einiger später Versuche von SV Oberwart, darunter ein Freistoß in der 89. Minute und eine Ecke in der 90. Minute, blieb es beim Endstand von 2:5 zugunsten des FCM Traiskirchen. Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit, in denen beide Teams keine weiteren Treffer erzielen konnten. Mit dieser eindrucksvollen Leistung unterstrich der FCM Traiskirchen seine Ambitionen und sicherte sich wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Drazen Grujicic: "Die Jungs haben diesmal endlich wieder einmal befreit aufgespielt. Klar war ihnen anzumerken, dass die letzten Wochen schwierig waren aber sie haben sich endlich auch einmal für ihre Leistung belohnen können. Außerdem haben wir die unnötigen Fehler in der Hintermannschaft abgestellt. Nach der Pause war es wichtig, dass wir weitergespielt und nicht aufgehört haben Druck zu machen. Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung."

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Sebastian Schwarz, Michael Huber, Kilian Koch - Adam Peter Woth, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Thomas Herrklotz, Simon Radostits, Johannes Polster, Adam Bendeguz Horvath



Trainer: Gernot Plassnegger

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Marvin Trost, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Robin Linhart, Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer - Marc Helleparth, Deniz Pehlivan



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Fatih Balli, Benoit Onambele Baulay, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Trainer: Johann Kleer

Regionalliga Ost: SV Oberwart : Traiskirchen - 2:5 (1:2)

80 Thomas Herrklotz 2:5

73 Nadir Ajanovic 1:5

58 Nadir Ajanovic 1:4

52 Deniz Pehlivan 1:3

26 Marc Helleparth 1:2

17 Lukas Ried 1:1

14 Nadir Ajanovic 0:1