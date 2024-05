Rotter-Dreierpack bringt Wiener Viktoria klaren Auswärtssieg beim Kremser SC

Details Dienstag, 21. Mai 2024 08:00

Im Rahmen der 28. Runde der Regionalliga Ost kam es zum, regenbedingt von Freitag auf Montag verschobenen, Aufeinandertreffen zwischen dem Kremser SC und dem SC Wiener Viktoria. Die Gäste aus Wien zeigten dabei eine abgebrühte Leistung, Krems verpasste vor der Pause einen möglichen Ausgleich, konnte sich nach der Pause nicht mehr gegen die Niederlage wehren. Dominik Rotter war der überragende Mann auf Seiten der Mannschaft von Trainer Toni Polster, gelang ihm doch ein Dreierpack.

Ein lebhafter Beginn und die Führung für die Gäste

Das Spiel begann energisch mit einem sofortigen Anpfiff, der die Spannung auf beiden Seiten spürbar machte. Beide Teams schienen von Anfang an entschlossen, die Oberhand zu gewinnen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis SC Wiener Viktoria das erste Mal zuschlug. In der 24. Minute erzielte Dominik Rotter nach einer Vorlage von Philipp Schobesberger das erste Tor, was die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Die Kremser versuchten noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen, scheiterten aber entweder an Viktoria-Keeper Sadilek oder an der eigenen Ungenauigkeit. Kurz vor der Pause wurde auf Seiten der Hausherren nach einem vermeintlichen Handspiel im Sechzehner der Wiener auf Elfmeter reklamiert, die Pfeife des Unparteiischen ertönte aber nicht.

Rotter glänzt mit einem Hattrick

Nach der Halbzeitpause war damit aber schon wieder Schluss. Die Elf von Trainer Toni Polster zeigte eine sehr abgebrühte Leistung und hatte einen Dominik Rotter in ihren Reihen. Der nutzte dann die Schwäche der Heimmannschaft gnadenlos aus. In der 60. Minute traf er erneut und baute die Führung der Wiener auf 0:2 aus. Nur zwei Minuten später, in der 62. Minute, vollendete er seinen Hattrick durch einen verwandelten Foulelfmeter, was gleichzeitig die Vorentscheidung bedeutete.

Während des gesamten Spiels zeigten die Kremser Ansätze und Kombinationen, doch die Effizienz und Präzision im Abschluss fehlten. Mehrere Wechsel wurden von beiden Seiten vorgenommen, um frischen Wind ins Spiel zu bringen und eventuelle Verletzungen zu kompensieren. Das gelang bei Michael Ambichl jedoch nicht. Er musste nach einer unglücklichen Bewegung mit Verdacht auf Knieverletzung vom Feld.

Die Partie endete schließlich nach 91 Minuten mit einem verdienten 0:3-Sieg für SC Wiener Viktoria. Für die Wiener ein wichtiger Erfolg, konnte man so den Abstand auf den Wiener Sport-Club auf vier Punkte ausbauen und hat vor den abschließenden zwei Partien den letzten Wiener ÖFB-Cup-Platz schon fast sicher.

__________

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl, Simon Temper (K), Florian Sittsam, Damir Mehmedovic, Paul Joseph Karch Jr. - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Florian Bauer, Thomas Gurmann, Jannick Schibany, Matthäus Halmer, Armin Trkic



Trainer: Thomas Flögel

__________ Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Günther Arnberger, Philipp Knasmüllner, Roman Yalovenko, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Mario Moser



Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: Kremser SC : Wiener Viktoria - 0:3 (0:1)

62 Dominik Rotter 0:3

60 Dominik Rotter 0:2

24 Dominik Rotter 0:1

Foto: Wiener Viktoria