Enge Kiste bei SR Donaufeld gegen FCM Traiskirchen

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:59

Zum Abschluss der 28. Runde der Regionalliga Ost lieferten sich SR Donaufeld und FCM Flyeralarm Traiskirchen ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten über die volle Spielzeit eine engagierte Leistung und ließen das Publikum mit einem dramatischen Finale in den letzten Minuten nicht im Stich.

Früher Vorsprung für die Gäste

Die ersten Minuten des Spiels gehörten den Gästen aus Traiskirchen, die durch präzise Angriffe und gut strukturierte Spielzüge auffielen. Ihre Bemühungen wurden in der 37. Minute belohnt, als Marc Helleparth nach einer maßgeschneiderten Flanke von Alexander Leidinger den Ball spektakulär per Volley zum 0:1 in das Netz drosch. Donaufeld, unbeeindruckt vom Rückstand, kämpfte tapfer weiter und suchte nach Möglichkeiten zum Ausgleich, doch bis zur Halbzeitpause blieb es beim Führungstreffer für Traiskirchen.

Donaufeld dreht auf, Traiskirchen schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann zunächst ohne große Aufregungen, doch SR Donaufeld erhöhte allmählich den Druck. Ihre Anstrengungen trugen Früchte, als Merzak Bouguerzi in der 68. Minute, kurz nach seiner Einwechslung, den ersehnten Ausgleich erzielte. Bouguerzi, der eine maßgenaue Vorlage im Strafraum annahm, ließ dem Torhüter keine Chance und brachte den Ball mit einem präzisen Volley zum 1:1 ins Netz.

Kurz darauf, in der 75. Minute, drehte Donaufeld das Spiel komplett, als Manuel Holzmann eine Freistoßflanke gekonnt verwertete und das Leder im kurzen Eck versenkte, was das Heimteam erstmals in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn FCM Traiskirchen zeigte Charakter und kam zurück ins Spiel. Michael Tercek verwandelte in der 80. Minute einen Elfmeter souverän und stellte den Gleichstand wieder her, was den dramatischen Schlusspunkt in einem Match setzte, das keinen Sieger verdiente.

Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch es blieb beim gerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten große Leidenschaft und Kampfgeist und konnten am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Das Unentschieden hält die Spannung in der Liga weiterhin hoch, da beide Teams in der Tabelle eng beisammen bleiben.

So endete ein aufregender Fußballnachmittag in der Regionalliga Ost, bei dem die Fans ein unterhaltsames und torreiches Match erleben durften, das die Qualität und den Ehrgeiz beider Mannschaften unterstrich.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Wir waren heute nicht gut. Das muss man so sagen, doch auch der Gegner hat eine starke Mannschaft. Wir müssen schon die Kirche im Dort lassen. Wir hätten auch drei Punkte holen können. Das wäre möglich gewesen. Es haben uns aber auch ein paar Spieler gefehlt. Wir werden unser Ziel Platz 2 eben nächste Woche fixieren. Das schaut aber ganz gut aus. Wir haben jetzt zwei Runden vor Schluss vier Punkte Vorsprung auf den dritten Platz."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Mark Habetler, Fatih Ekinci, Tunahan Mercan, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Lukas Schöfl, Tobias Fischer, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Nick Giuliani, Simon Rehm, Antonio Babic, Georgios Firiaridis, Merzak Bouguerzi, Edip Baydar



Trainer: Josef Michorl

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Marvin Trost, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Robin Linhart, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Maduma Roberto, Marc Helleparth



Ersatzspieler: Akim Chizuka, Petar Mijatovic, Fatih Balli, Benoit Onambele Baulay, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Trainer: Jochen Wöhrer , MBA

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : Traiskirchen - 2:2 (0:1)

79 Michael Tercek 2:2

75 Manuel Holzmann 2:1

68 Merzak Bouguerzi 1:1

37 Marc Helleparth 0:1

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos