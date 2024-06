Klassenerhalt geschafft: Mauerwerk siegt Last-Minute beim SC Neusiedl

Details Samstag, 01. Juni 2024 08:44

Der FC Mauerwerk bleibt auch in der kommenden Saison festes Mitglied der Regionalliga Ost. Entgegen der Annahme, dass Draßburg und Ardagger/Viehdorf ihre Spiele nicht gewinnen könnten, siegten sowohl die Burgenländer als auch die Niederösterreicher, was den FC Mauerwerk ebenfalls zu einem Sieg verpflichtete. Und dieser gelang der Mannschaft von Trainer-Ikone Ilco Naumoski mit einem Last-Minute-2:1 beim SC Neusiedl/See. Matchwinner war Bozidar Vekovac mit dem Siegtreffer kurz vor Ende (89.).





Führung für Neusiedl - Mauerwerk abgestiegen

Das Spiel begann mit einem frühen Wechsel bei den Gästen, als Kevin Elawure verletzt für Brooklyn Jacques Barataud Platz machte. Beide Teams starteten engagiert in die Partie und suchten nach Möglichkeiten, die Abwehrreihen zu durchbrechen. In der 28. Minute gelang es schließlich dem SC Neusiedl am See, die Führung zu übernehmen. Matej Maas nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gäste und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Mit dieser Führung ging Neusiedl am See auch in die Halbzeitpause. Zu dem Zeitpunkt war Mauerwerk abgestiegen, weil Draßburg zuhause gegen die Wiener Viktoria mit 2:0 führte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm der FC Mauerwerk gleich zwei Wechsel vor. Maksym Yesyp und Freud Codjo Gnindokponou verließen das Spielfeld, für sie kamen Ergün Özel und Sandro Kristianidi. Die Gäste erhöhten den Druck auf Neusiedl und suchten den Ausgleich. In der 61. Minute erfolgte ein weiterer Wechsel bei Mauerwerk: Ergün Özel wurde durch Arian Benjamin Bilic ersetzt, was den Angriff der Gäste weiter belebte.

Mauerwerk dreht das Spiel in der Schlussphase

In der 69. Minute reagierte auch der SC Neusiedl am See mit einem Wechsel: Arbnor Prenqi kam für Torschütze Matej Maas ins Spiel. Der FC Mauerwerk setzte nun alles auf eine Karte und wurde in der 73. Minute belohnt. Ertugrul Tuysuz gelang der verdiente Ausgleich zum 1:1, wodurch die Partie wieder völlig offen war und die Wiener auf den Klassenerhalt hoffen konnten. Klar war aber auch, dass man gewinnen musste, denn nun führte auch Ardagger/viehdorf bei der Elektra.

Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Krimi, denn beide Teams suchten die Entscheidung. Neusiedl wechselte erneut, um frische Kräfte zu bringen. Patrick Kienzl und Michal Maas kamen für Elias Tarzi und Patrick Sonnleitner ins Spiel. Doch es waren die Gäste, die in den Schlussminuten die entscheidenden Akzente setzten. In der 89. Minute erzielte Bozidar Veskovac das viel umjubelte 2:1 für den FC Mauerwerk, was das Spiel endgültig drehte.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Hektik. In der 90. Minute musste der FC Mauerwerk gleich zwei Platzverweise hinnehmen: Tome Kitanovski sah die Rote Karte und Loren Limani wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Trotz dieser Unterzahl verteidigten die Gäste ihren Vorsprung mit aller Kraft und brachten das 2:1 über die Zeit. Nach insgesamt 98 Minuten beendete der Schiedsrichter die spannende Begegnung und Mauerwerk konnte ausgelassen jubeln.

Ilco Naumoski: "Mauerwerk ist unabsteigbar. Wir haben heute gegen die halbe Liga gespielt, gegen den Schiedsrichter. Wo war das Fairplay von Wiener Viktoria und TWL Elektra? Aber es gibt Gerechtigkeit. Der Fußballgott hat heruntergeschaut, weil wir ehrlich arbeiten. Die Jungs haben alles gegeben und sich belohnt."

SC Neusiedl am See 1919: Philipp Köhle - Matej Maas, Niklas Streimelweger, David Strmsek, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Patrick Sonnleitner, Lukas Gatti - Daniel Toth, Elias Tarzi, Marcel Toth -



Ersatzspieler: Mathias Gindl, Michal Maas, Patrick Kienzl, Arbnor Prenqi, Paulo Fekete, Paul Strommer



Trainer: Stefan Rapp

__________ FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Leon Najdovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Ertugrul Tuysuz, Kevin Elawure, Strahinja Bosnjak, Loren Limani, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou



Ersatzspieler: David Aliloski, Brooklyn Jacques Barataud, Arian Benjamin Bilic, Sandro Kristianidi, Ergün Özel, Alper Öztürk



Trainer: Ilco Naumoski

Regionalliga Ost: Neusiedl : Mauerwerk - 1:2 (1:0)

89 Bozidar Veskovac 1:2

73 Ertugrul Tuysuz 1:1

28 Matej Maas 1:0