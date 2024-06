3:0 gegen Wiener Viktoria zu wenig - ASV Draßburg steigt ab!

Details Samstag, 01. Juni 2024 08:54

Das Abenteuer "Regionalliga Ost" ist für den ASV Draßburg für zumindest eine Saison beendet. Trotz regnerischer Wetterbedingungen und einer Gewitterunterbrechung dominierte der ASV das Heimspiel gegen den SC Wiener Viktoria und gewann mit 3:0. Der Erfolg half aber nichts, weil gleichzeitig Mauerwerk beim Draßburg-Rivalen Neusiedl mit 2:1 gewann. So verabschiedeten sich die Burgenländer aus der Regionalliga Ost. Die Trauer war bei den Hausherren entsprechend groß.

Starke erste Halbzeit für ASV Draßburg

Das Spiel begann vielversprechend für den ASV Draßburg, der bereits in den ersten Minuten offensiv agierte. In der 10. Minute setzte Stephan Schimandl die ersten Akzente, jedoch ohne Erfolg. Die ersten zehn Minuten verliefen ereignisreich, doch das Visier war noch nicht richtig eingestellt. Trotzdem ließ Draßburg nicht nach und drängte weiter auf den Führungstreffer.

In der 27. Minute war es schließlich soweit: Niklas Lang erzielte das 1:0 für den ASV Draßburg und brachte seine Mannschaft in Führung. Kurz darauf, in der 32. Minute, baute Draßburg den Vorsprung auf 2:0 aus, allerdings durch ein unglückliches Eigentor von Paul Sahanek vom SC Wiener Viktoria. Trotz der intensiven Bemühungen von Wiener Viktoria, unter anderem durch frische Kräfte wie Alexander Jovanovic und Philipp Knasmüllner, ging Draßburg mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Unterbrechung und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann weniger dynamisch. Draßburg ruhte sich auf seinem Vorsprung aus, während die Angriffe von Wiener Viktoria kaum Gefahr für die Gastgeber darstellten. In der 60. Minute unterbrach Schiedsrichter Mayrhofer das Spiel aufgrund eines aufziehenden Gewitters und schickte beide Mannschaften in die Kabine. Die Wetterlage in Draßburg war leicht regnerisch, doch rund um das Stadion blitzte und donnerte es stark. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel schließlich fortgesetzt.

Nach der Wiederaufnahme des Spiels blieb das Geschehen weiterhin unspektakulär. In der 75. Minute sicherte sich der ASV Draßburg endgültig den Sieg, als Armin Pester einen Elfmeter zum 3:0 verwandelte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von mehreren Wechseln bei Draßburg, um frische Kräfte aufs Feld zu bringen. So kamen unter anderem Marvin Zwickl, Enrico Steiner, Leon Koch und Visar Ziberi ins Spiel.

Der SC Wiener Viktoria versuchte vergeblich, einen Anschlusstreffer zu erzielen, doch ein Tor wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Am Ende siegte der ASV Draßburg verdient mit 3:0, verabschiedete sich aber trotzdem aus der Regionalliga Ost, weil kurz zuvor Mauerwerk das 2:1 beim SC Neusiedl gelang.

__________

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath, Alexander Sinabel - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Julian Pointner - Niklas Lang, Andreas Lemut, Raphael Federer



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Leon Koch, Philipp Afuah, Visar Ziberi, Enrico Steiner



Trainer: Mario Pürrer

__________ Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter (K) - Nikolaj Sinik, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Günther Arnberger, Philipp Knasmüllner, Alexander Jovanovic, Roman Yalovenko, Mario Moser



Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: Draßburg : Wiener Viktoria - 3:0 (2:0)

75 Armin Pester 3:0

32 Eigentor durch Paul Sahanek 2:0

27 Niklas Lang 1:0