Young Violets triumphieren mit 3:0 beim FCM Traiskirchen

Details Samstag, 01. Juni 2024 09:12

In einer eher schwachen Partie der Regionalliga Ost konnten die Young Violets Austria Wien einen souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen einfahren. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und sicherten sich durch Tore von Rocco Sutterlüty und Romeo Mörth den verdienten Sieg. Während die FCM Traiskirchen über weite Strecken des Spiels Mühe hatte, schafften es die jungen Veilchen, ihre Chancen konsequent zu nutzen und das Spiel zu dominieren.

Erste Halbzeit: Sutterlüty trifft zur Führung

Das Spiel begann um 19:30 Uhr und beide Teams gingen zwar motiviert in die Partie. Nach einer halben Stunde zeigte sich das Spiel relativ chancenarm und zerfahren. Die FCM Traiskirchen hatten zwar in der 7. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, als Marc Helleparth den Ball ans Aluminium setzte, doch ansonsten blieben große Chancen auf beiden Seiten Mangelware.

Die Young Violets nutzten jedoch kurz vor der Pause ihre Gelegenheit, um die Führung zu übernehmen. In der 41. Minute erzielte Rocco Sutterlüty das 0:1 für die Gäste. Sutterlüty jagte einen Freistoß aus gut 20 Metern ins Netz und sorgte damit für die Führung der Veilchen. Mit diesem Stand gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Young Violets bauen Führung aus

In der zweiten Halbzeit versuchten die FCM Traiskirchen, mehr Druck zu machen, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Young Violets verteidigten gut und ließen kaum Chancen zu. In der 56. Minute wechselte FCM Traiskirchen gleich zweimal, als Marvin Trost und Torhüter Filip Dmitrovic durch Fatih Balli und Ersatzkeeper Foroutan Bagherian Rafsanjanipour ersetzt wurden. Auch die Gäste wechselten in der 57. Minute, als Marijan Österreicher das Feld für Lars Stöckl verließ.

Nur wenige Minuten später gelang es den Young Violets, ihre Führung weiter auszubauen. In der 64. Minute traf erneut Rocco Sutterlüty und erhöhte auf 0:2. Die FCM Traiskirchen standen nun vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe, das Spiel noch zu drehen. Doch die Veilchen zeigten keine Gnade und nutzten ihre Chancen konsequent.

Die endgültige Entscheidung setzten die Young Violets in der 75. Minute, als Romeo Mörth das 3:0 erzielte. Dieser Treffer ließ die Gäste endgültig jubeln und besiegelte den Auswärtssieg. In den letzten Minuten der Partie wechselten beide Teams noch einmal, was jedoch keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels hatte. Die FCM Traiskirchen brachten Niko Frasz und Maduma Roberto ins Spiel, während bei den Young Violets Konstantin Aleksa und Lorian Metaj zum Einsatz kamen.

Für die jungen Austrianer endete die Saison somit mit einem starken Auftritt und Auswärtserfolg. Die Hausherren, die in den letzten Runden und im ganzen Frühjahr mit ihrer Form und dem Spielglück haderten, beendeten die Saison ein wenig wie sie über weite Teile verlief - enttäuschend.

__________

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Marvin Trost, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Robin Linhart, Niklas Schneider - Marc Helleparth, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Maduma Roberto, Fatih Balli, Niko Frasz



Trainer: Jochen Wöhrer , MBA

__________ Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic, Aleksa Ilic, Dominik Nisandzic, Rocco Sutterlüty, Osman Abdi, Nermin Bajraktarevic, Mikolaj Sawicki, Philipp Hosiner (K), Nicola Wojnar, Romeo Mörth, Marijan Österreicher



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Lorian Metaj, Fabian Jankovic, Lars Stöckl, Konstantin Aleksa



Trainer: Mag. Stephan Helm

Regionalliga Ost: Traiskirchen : Young Violets - 0:3 (0:1)

75 Romeo Mörth 0:3

64 Rocco Sutterlüty 0:2

40 Rocco Sutterlüty 0:1