Meisterliche Leistung auch in Oberwart: Rapid II gewinnt Torspektakel gegen den SV Oberwart

Details Samstag, 01. Juni 2024 10:44

Im spannenden Duell der Regionalliga Ost trafen der SV Oberwart und SK Rapid II aufeinander. Die Gäste aus Wien Hütteldorf zeigten sich als die stärkere Mannschaft und sicherten sich mit einem 4:2-Sieg drei wichtige Punkte. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit konnten die Oberwarter die Niederlage nicht abwenden.

Rapid II daheim gegen Oberwart

Blitzstart und Doppelschlag für Rapid II

Die Partie begann mit einem offensiven Vorstoß der Gäste. In der 2. Minute verzeichnete SV Oberwart die erste gute Möglichkeit, doch der Schuss ging knapp neben die Stange. Rapid II ließ sich davon nicht beirren und hatte in der 13. Minute die erste Riesenchance, die jedoch vom Oberwarter Keeper vereitelt wurde. Kurz darauf versuchte Tobias Hedl einen Volley, der allerdings übers Tor ging (18. Minute).

In der 36. Minute erspielte sich Rapid II eine weitere gute Möglichkeit durch Djezic, dessen Abschluss jedoch zu unplatziert war. Schließlich gelang den Gästen in der 42. Minute der Durchbruch: Tobias Hedl schloss einen schönen Konter ab und traf sehenswert ins Kreuz zum 1:0 für Rapid II. Noch vor der Pause legte Nicolas Bajlicz nach und erhöhte aus zentraler Position auf 2:0 (45. Minute).

Oberwart kämpft sich zurück – Rapid II antwortet prompt

In der zweiten Halbzeit kam SV Oberwart motiviert aus der Kabine und setzte die Gäste zunehmend unter Druck. Eine Riesenchance durch Csaba Mester in der 45. Minute blieb jedoch ungenutzt, da der Rapid-Torhüter sicher parierte. Weitere Möglichkeiten für die Gastgeber folgten, aber der Schlussmann von Rapid II zeigte sich in guter Form.

Die Bemühungen der Heimmannschaft wurden schließlich in der 62. Minute belohnt: Rajko Rep traf nach einem Eckball zum 1:2 und weckte neue Hoffnung bei den Oberwartern. Nur zwei Minuten später erzielte Simon Radostits den Ausgleich zum 2:2, nachdem er den Ball in den Lauf gespielt bekam und lässig rechts unten abschloss (64. Minute).

Doch die Freude währte nicht lange, denn Rapid II fand schnell eine Antwort. In der 75. Minute traf Samuel Horak nach einem Pass aus dem Mittelfeld zur erneuten Führung der Gäste. Er lief alleine auf das Tor zu, machte einen Haken und schob den Ball sicher ins Netz zum 3:2.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften. SV Oberwart drängte auf den Ausgleich, doch es waren die Gäste, die in der 90. Minute den Schlusspunkt setzten. Nicolas Bajlicz traf mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuz zum 4:2 und besiegelte den Auswärtssieg für Rapid II.

Nach 91 Minuten beendete Schiedsrichter Kurt Hertelt das Spiel. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Gäste aus Wien Hütteldorf, die sich trotz der kämpferischen Leistung der Heimmannschaft durchsetzten. Mit diesem Sieg sicherte sich SK Rapid II wertvolle Punkte in der Regionalliga Ost.

Stimme zum Spiel:

"Ja, es war von beiden Seiten eine sehr starke Partie, aber natürlich hat man gemerkt, dass Rapid II individuell eine sehr starke Mannschaft hat", erklärte Teambetreuer Raphael Horn. "In den Anfangsminuten waren wir besser in der Partie, konnten aber unsere Torchancen nicht konsequent nutzen und so hat Rapid II natürlich die Chancen eiskalt vor dem Tor ausgenutzt und hat verdient zur Pause 2:0 geführt. Nach dem Seitenwechsel sind wir sehr stark aus der Kabine gekommen und konnten durch starke Wechsel nochmals den Ausgleich erzielen. Am Ende setzt sich aber doch die individuelle Klasse von Rapid II durch und wir unterliegen mit 4:2", fügte Horn hinzu. "Rückblickend kann ich sagen, dass wir mit dem Platz zehn doch zufrieden sind und auch das stärkste Team aus dem Burgenland sind. Es geht natürlich immer mehr und wir freuen uns auf die nächste Saison und werden weiterhin Gas geben", berichtete Teambetreuer Raphael Horn.

Aufstellung:

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Sebastian Schwarz, Michael Huber, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Csaba Mester, Johannes Polster - Thomas Herrklotz (K)



Ersatzspieler: Daniel Glander, Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel, Stefan Wessely, Adam Bendeguz Horvath, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger

SK Rapid II: Benjamin Göschl, Aristot Tambwe-Kasengele, Tobias Hedl (K), Philipp Wydra, Mücahit Ibrahimoglu, Nicolas Bajlicz, Yasin Mankan, Jakob Brunnhofer, Mouhamed Guèye, Daris Djezic, Amin Gröller



Ersatzspieler: Florian Steiger, Kristaps Grabovskis, Samuel Horak, Fabian Silber, Almir Oda, Lukas Haselmayr



Trainer: Jürgen Kerber

