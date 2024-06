SR Donaufeld-Trainer Michorl nach Fischers Joker-Tor: "Wirklich eine schöne Geschichte!"

Details Sonntag, 02. Juni 2024 10:35

Durch einen Treffer in der 93. Minute wurde das Spiel zwischen SR Donaufeld und FC Marchfeld Donauauen in der 30. und letzten Runde der Regionalliga Ost am Freitag entschieden (zum Bericht). Wir haben die Stimmen zum Match.

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Natürlich sind wir über die drei Punkte und wie sie zustande gekommen sind, sehr zufrieden. Es ist am Ende auch eine tolle Geschichte, dass Tobias Fischer das Tor erzielt hat. Er wird uns nämlich im Sommer verlassen. Er hat auch dafür gesorgt, dass noch einmal Dynamik ins Spiel kommt. Wir waren zwischenzeitlich etwas zurückhaltend. Da war gut, dass er neuen Schwung ins Spiel gebracht hat. Wir sind mit der Saison natürlich sehr zufrieden. Das hat gut gepasst. Jetzt gilt es jene Spieler zu ersetzen, die uns verlassen werden. Wir freuen uns, wenn Spieler den Sprung ins Profigeschäft schaffen, denn auch das wird passieren. Das ist auch wieder ein Argument für neue Spieler, zu uns zu kommen."

Ernst Baumeister (Sportliche Leiter Marchfeld): "Wenn man so spät aus der Situation und aus eigenem Ballbesitz ein Tor bekommt, ist das leider auch Blödheit. Ich denke, dass es eine typische X-Partie gewesen wäre. Ich finde, dass das Spiel auch keine schlechte war. Es haben vorher nur die Tore gefehlt. Aber okay, es ist nichts passiert. Es war eine Saison mit Up and Downs. Wichtig ist, dass wir es auch wieder in den ÖFB-Cup geschafft haben. Jetzt geht es aber erst einmal in die Sommerpause."

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos