Letzter Akt in zwei Teilen! Kremser SC und Leobendorf teilen Punkte

Details Montag, 03. Juni 2024 20:13

Die Meisterschaft der Regionalliga Ost wurde am Montagabend abgeschlossen. Nachdem die Begegnung zwischen dem Kremser SC und dem SV Leobendorf am Freitagabend aufgrund der widrigen Wetterbedingungen und Platzverhältnisse in der 72. Minuten beim Stand von 1:0 abgebrochen werden musste, wurde das Match am Montag fortgesetzt. Letztendlich trennten sich die Teams im letzten Match der Saison mit einem 1:1-Unentschieden.

Strömender Regen und Kampfgeist

Aufgrund von Verabschiedungen von Spielern des Kremser SC - Jannick Schibany, Kurt Starkl und Anton Pfaller wurden für ihre Verdienste um den Verein geehrt - verzögerte sich der Anpfiff. Währenddessen schüttete es wie aus Kübeln, was die Bedingungen am Platz nicht einfacher machte.

Das Spiel der 30. Runde begann unter strömendem Regen. Die Partie war geprägt von engagiertem Kampf um den Ballbesitz, jedoch ohne nennenswerte Torchancen.

Die Fans der Heimischen trotzten dem Wetter und feuerten ihre Mannschaft unermüdlich an. Besonders beeindruckend war die Unterstützung der "Jungs vom Hügel", die auch in der 43. Minute noch enthusiastisch im strömenden Regen standen. Kurz vor der Halbzeitpause ließen auch die Leobendorfer Anhänger nicht nach und unterstützten ihre Mannschaft mit vollem Einsatz. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Kabinen.

Nachbagauer bringt Hausherren in Front - Abbruch in Minute 72

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde der Regen wieder stärker, was das Spiel weiter beeinflusste. Doch in der 50. Minute fiel erste Tor: Felix Nachbagauer köpfte den Ball nach einer schönen Flanke ins Netz und brachte die Kremser in Führung.

In der 53. Minute erhielt der Gastgeber eine weitere gute Möglichkeit, als ein Handspiel im Leobendorfer Strafraum zu einem Elfmeter führte. Jannick Schibany trat an, doch Schiedsrichter Autherith pfiff die Aktion ab, da ein Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen war.

Der Regen wurde immer stärker, und in der 72. Minute musste der Unparteiische das Spiel aufgrund der widrigen Bedingungen abbrechen. Nach einer kurzen Unterbrechung entschied der Verband, das Spiel am Montag fortzusetzen.

Bei der Fortsetzung dürfen sich Gäste über Ausgleich freuen

In der 80. Minute setzte der Regen erneut ein, doch die Kremser ließen sich davon nicht beeindrucken und zeigten weiterhin vollen Einsatz. Doch in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang den Gästen durch Maximilian Jaindl der Ausgleich. Die restlichen Minuten der Nachspielzeit verliefen ereignislos, und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter obi360at (536 Bonuspunkte)

