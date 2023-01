Die Meldung über den Herzinfarkt-Verdacht, nachdem der ehemalige Salzburger Enock Mwepu während einer Fahrt aus seinem Auto gefallen war - wir berichteten gestern - sorgte für viel Betroffenheit. Ein hinter dem 25-jährigen Sambier befindlicher Autofahrer rettete den Ex-Fußball-Profi, der am 10. Oktober vergangen Jahres bei Premier League-Klub Brighton & Hove Albion wegen Herzproblemen seine Karriere beenden musste, in höchster Not. Dem in ein Krankenhaus in Sambia eingelieferten 23-fachen Nationalspielers seines Landes gehe es inzwischen laut Arzt-Aussage wieder besser.

"Enock unter Aufsicht in Spezialkrankenhaus"

So meinte Chabwela Shumbader, leitender Oberarzt des National Heart Hospital, am Montag der Deutschen Presse-Agentur.„Enock befindet sich unter unserer Aufsicht in diesem Spezialkrankenhaus, und ich kann Ihnen sagen, dass er bester Dinge ist." Um zu ergänzen, dass der ehemalige Rote Bulle, der von 2018-2021 gesamt 119 Pflichtpartien (18 Tore, 20 Assists) für die Mozartstädter absolvierte und mit ihnen 4x die Meisterschaft und 3x das Double gewann, "auf einem guten Weg Richtung Genesung" sei.

Der Neujahrs-Geborene (01.01.1998) wird im rund 25 Kilometer östlich der Hauptstadt Lusaka gelegenen Chongwe stationär betreut. Der Zugang zu ihm ist allerdings stark eingeschränkt. Sambias Sportminister Elvis Nkandu besuchte Mwepu am Montagnachmittag.

Der frühere Mittelfeldspieler beendete seine Fußball-Profikarriere bereits mit 24 Jahren im vergangenen Herbst, nachdem bei ihm eine erbliche Herzerkrankung festgestellt wurde. Zuletzt spielte Mwepu für Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League. Der Klub hatte den sambischen Teamspieler im Juli 2021 um kolportierte 23 Millionen Euro von Salzburg verpflichtet.

