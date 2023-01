In seinem ersten von gesamt drei geplanten Testspielen im Rahmen des türkischen Trainingslager in Belek/Antalya gewann Austria Wien heute zum Auftakt im Calista Football Center gegen Vasas FC Budapest mit 3:1(1:0). Gegen den ungarischen Erstligisten (Tabellen-12.) brachte Nikola Dovedan die Veilchen früh in Führung, die Can Keles in der 2. Halbzeit ausbaute. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer sorgte Dominik Fitz postwendend mit seinem Tor für die Entscheidung zum 3:1-Endstand zugunsten der Elf von Chefcoach Michael Wimmer. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Setzte den Schlusspunkt und sorgte für die Entscheidung beim 3:1-Erfolg der Wiener Violetten vs. Vasas FC: Dominik Fitz.

Bis auf Mühl & Fischer alle mitgereisten Spieler im Einsatz

Von den mitgereisten Feldspielern kamen bis auf Lukas Mühl und Manfred Fischer alle zum Einsatz. Mühl ist nach seinen Adduktorenbeschwerden weiter im Aufbau, Fischer war in den letzten Tagen etwas kränklich und wurde deshalb geschont. Im Tor durfte diesmal Lukas Wedl Spielpraxis sammeln, am Donnerstag gegen Shakhtar Donetsk ist Christian Früchtl an der Reihe und am Montag gegen Partizan Belgrad wird Mirko Kos das Austria-Tor hüten. Alle drei Torhüter erhalten jeweils 90 Minuten Spielpraxis.

Auch Austria-Fans der beiden Fanklubs Atzgersdorf und Bulldogs waren vor Ort im Calista Sports Center, um die Mannschaft zu unterstützen. Sie sahen von Anfang an eine engagierte Austria. Nikola Dovedan brachte die Veilchen nach einer Viertelstunde in Führung, er traf nach einer frühen Balleroberung mit einem präzisen Flachschuss. Andreas Gruber (5.), James Holland (19.), Reinhold Ranftl (42.) und Dominik Fitz (45.) hatten weitere Torchancen, hinten ließ die Austria keinen Torschuss von Vasas zu.

Nach Chancen durch Dovedan (57.) und Jukic (60.) erzielten die Veilchen mit einer sehenswerten Aktion das 2:0. Smrcka setzte Polster am linken Flügel in Szene, sein scharfer Querpass diente als Idealvorlage für Keles (65.).

Vasas FC verkürzte nach einem Eigenfehler der Austria durch Holender auf 1:2. Dominik Fitz stellte nur zwei Minuten später mit einem wuchtigen Schuss wieder den Zwei-Tore-Vorsprung her, Dario Kreiker lieferte die Vorlage. Can Keles (69.), Aleksandar Jukic (77.) und Haris Tabakovic (81.) fanden weitere Möglichkeiten für die Veilchen vor.

"Defensive Kompaktheit war heute viel besser"

Trainer Michael Wimmer: „Jeder Sieg ist wichtig und gibt uns Selbstvertrauen, vor allem die defensive Kompaktheit war heute viel besser als in den letzten Spielen. Für mich ist wichtig, dass wir von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel Fortschritte sehen – das war heute definitiv der Fall. Wir haben unsere Sache in beiden Halbzeiten gut gemacht.“

Dienstag, 17.01.2023, 13 Uhr, Belek/Antalya

FK Austria Wein vs. Vasas FC 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Dovedan (14.), 2:0 Keles (64.), 2:1 (70.), 3:1 Fitz (72.)

Austria-Aufstellung

Halbzeit: Wedl; Ranftl, Martins, Baltaxa; Teigl, Holland, Braunöder, Polster; Gruber, Dovedan, Fitz. Halbzeit: Wedl; Handl, Kopp, Meisl; Kreiker, Jukic, Braunöder (62. Smrcka), Polster; Keles, Dovedan (62. Tabakovic), Fitz.

Die weiteren Testspiele im türkischen Trainingslager:

Fr., 20.01., 15:30 Uhr MEZ: FK Austria Wien vs. Schachtar Donezk, Ort: Calista Football Center

Mo., 23.01., 15:30 Uhr MEZ: FK Austria Wien vs. FK Partizan Belgrad, Ort: Sueno Hotels Football Center

Die Veilchen gewinnen das Testspiel gegen @Vasas_FC mit 3:1. Nikola Dovedan im ersten Durchgang sowie Can Keles und Dominik Fitz nach der Pause erzielen die Treffer. 👏#faklive #FAKinBelek pic.twitter.com/FLXaKwyecg — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 17, 2023

