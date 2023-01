Die Zeit im Wintertrainingslager des SK Rapid Wien verfliegt förmlich, so stand heute bereits das 2. Testspiel im Rahmen der intensiven Vorbereitung am Programm. Dabei trafen die Hütteldorfer im türkischen Trainingscamp in Belek/Antalya mit dem FK Teplice auf einen alten Bekannten, gegen den die Grün-Weißen im letzten Winter eine knappe Niederlage einstecken mussten. Diesmal revanchierte sich der Vierte der ADMIRAL Bundesliga gegen den tschechischen Erstligisten mit einem 3:1-Sieg. Siehe auch WINTER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Erwies sich nach seiner Einwechslung mit Wiederbeginn nach der Pause als Einfädler bei beiden SK Rapid-Toren: Jonas Auer.

Ohne Marco Grüll & Christoph Knasmüllner

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić musste dabei heute neben den sich im Aufbau- bzw. Reha-Training befindlichen Martin Koscelnik, Maximilian Hofmann und Dragoljub Savić auch wegen kleinerer Blessuren auf Marco Grüll und Christoph Knasmüllner verzichten. Auch Nicolas Kühn pausierte nach seiner mehrtägigen Pause wegen einer starken Grippe ebenfalls noch, steht aber wieder voll im Trainingsbetrieb. Muskuläre Probleme zwingen außerdem Ferdy Druijf zu einer Pause, der Niederländer wird die nächsten Tage intensiv mit der medizinischen Abteilung individuell arbeiten.

Die Partie startete gleich sehr druckvoll, nach ersten Angriffen der Tschechen war es jedoch Oliver Strunz, der Rapid mit einem satten Schuss in Führung brachte, 1:0 (5.). Der Gegner suchte nach der Antwort, wollte das Spiel unter Kontrolle bringen, doch es gelang keine nennenswerte Chance.

Auch von Grün-Weiß-Seite gab es jedoch keine offensiven Möglichkeiten, die Angriffe wurden immer kurz vor dem Strafraum geklärt. Es dauerte bis zur 37. Minute, da war es Teplice mit einem Lattenschuss, was wieder etwas Schwung in die Partie brachte. Nach 45 Minuten stand jedoch nach dem frühen Treffer von Oliver Strunz das 1:0 auf der Anzeigetafel.

In der 2. Hälfte wurde wieder gewohnt nach Testspiel-Usus rotiert. Die erste Chance fand gleich Roman Kerschbaum vor, der sich zentral vor dem Strafraum ein Herz nahm und abzog, jedoch knapp über die Querlatte zielte (47.). Auch Ante Bajić verfehlte knapp das Ziel bei einem schönen Volleyschuss (53.).

Entscheidung durch Moritz Oswald

Nach einem grün-weißen Doppeltausch konnte sich Bernhard Unger mit einer starken Parade beweisen (70.). Jonas Auer belohnte seinen starken Sprint dann mit einer perfekten Hereingabe und Bernhard Zimmermann schob den Ball eiskalt zum 2:0 ins Netz (78.). Nach einem Torwartfehler erzielten die Tschechen jedoch nur zwei Minuten später den Anschlusstreffer zum 2:1 (80.).

Die Rapid-Antwort folgte aber auf dem Fuße, eine verlängerte Auer-Flanke legte sich Moritz Oswald zurecht und platzierte den Ball staubtrocken im langen Eck, 3:1 (87.). Endstand!

"Spielerisch haben wir noch einiges zu tun"

Zoran Barišić: "Wir haben eine gute Organisation gehabt. Vor allem in unserem Defensivspiel. Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Vor allem auch, was die Zweikampf-Führung betrifft. Insgesamt gesehen war die Partie ziemlich intensiv über die 90 Minuten. Spielerisch haben wir natürlich noch einiges zu tun. Es ist klar, dass jetzt die Lockerheit noch fehlt im Spiel mit dem Ball. Obwohl einige Sachen ganz gut waren. Wir werden in allen Bereichen und Phasen des Spiels weiter arbeiten.

Was dem SK Rapid-Coach vs. Teplice besonders gut gefiel?

Barišić: "Die defensive Struktur. Das Anlaufen. Das Pressing. Das lautstarke Coaching. Wir waren fast immer gut organisiert und dem Gegner kaum eine Chance gelassen. Was das Aufbauspiel betrifft und Spiel im mittleren, gegnerischen Drittel, da gibt es noch Steigerungspotential. Aber in welcher Phase wir uns befinden, muss ich sagen, dass ich nicht unzufrieden bin."

Freitag, 20.01.2023, 15 Uhr MEZ, Wintertrainingslager Belek.

Testspiel SK Rapid Wien vs FK Teplice 3:1 (1:0)



SK Rapid: Hedl (46. Unger); Moormann (46. Auer), Wimmer (46. Querfeld), Sollbauer (46. Dibon), Schuster (46. Oswald); Pejić (46. Petrovič), Kerschbaum (70. Dijaković); Strunz, Greil (46. Burgstaller), Bajić (70. Bajlicz); Binder (46. Zimmermann). Trainer: Zoran Barišić.

Tore: Strunz (5.), Auer (78.), Oswald (87.); Gning (80.).

Dienstag gegen Dynamo Kiew

Im dritten und letzten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek/Antalya geht es am kommenden Dienstag, 24.01. (15 Uhr MEZ, Mardan Stadio) für den SK Rapid gegen den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL